Lucia Zagaria, chi era la moglie di Lino Banfi

Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi e madre di Rosanna, è deceduta all’età di 85 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. La notizia è stata annunciata dalla figlia Rosanna Banfi su Instagram, con un toccante tributo che ha commosso il pubblico.

Una Vita Riservata e un Amore Duraturo

Lucia Zagaria, nata nel 1938, è stata una donna riservata, lontana dai riflettori. Nel 1962, dopo dieci anni di fidanzamento, ha sposato Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria. La coppia ha avuto due figli, Walter e Rosanna, quest’ultima diventata un’attrice nota che ha spesso recitato al fianco del padre.

L’amore tra Lucia e Lino Banfi è nato con una fuga romantica, una “fuitina,” all’epoca uno stratagemma per sfuggire a vincoli familiari. Questa relazione è stata caratterizzata dalla fiducia reciproca e dalla mancanza di gelosia, nonostante Lino abbia recitato accanto a famose attrici come Edwige Fenech. La coppia ha celebrato 60 anni di matrimonio e ha affrontato insieme molte sfide della vita.





La Sofferenza e il Coraggio di Fronte all’Alzheimer

Lucia Zagaria ha sofferto di Alzheimer negli ultimi anni, una malattia che ha pesato profondamente sulla famiglia. Lino Banfi ha espresso il suo dolore riguardo alla malattia della moglie, dicendo di non accettare che lei stesse male, dato che aveva sperato di trascorrere una vecchiaia serena al suo fianco.

Lucia, nonostante la malattia, ha mostrato grande forza, mentre la famiglia l’ha sostenuta durante questo difficile percorso. La malattia di Alzheimer è stata la causa della sua morte.

Un Addio Dolce e Commosso

Durante la pandemia, Lucia aveva esposto la sua paura a Lino Banfi, chiedendo se fosse possibile “trovare un modo per morire insieme.” Le sue parole hanno toccato profondamente l’attore, che ha scritto al Papa chiedendo di poter “andare via insieme, nello stesso momento, tenendosi per mano come abbiamo sempre fatto nella nostra vita.” Il Papa ha risposto, promettendo di pregare per loro, anche se non aveva il potere di esaudire il loro desiderio.

Con la scomparsa di Lucia Zagaria, Lino Banfi e la sua famiglia devono affrontare un dolore profondo, ma rimarranno sempre i ricordi di una vita condivisa e di un amore che ha resistito a ogni sfida.