Luciano Teodori chi è il marito di Gigliola Cinquetti? Età, lavoro, biografia, figli, foto

È utile approfondire la conoscenza di Luciano Teodori, il marito della Cinquetti. Le informazioni sul marito di Gigliola Cinquetti sono attualmente disponibili.

Luciano Teodori, marito della celebre cantante Gigliola Cinquetti, è nato il 5 settembre 1950 a Tivoli, Roma. La coppia si è sposata alla fine degli anni ’70 e Luciano ha scelto di rimanere nell’ombra della moglie, preferendo stare lontano dalle luci della ribalta. È un giornalista e reporter, ma rimane un individuo timido e riservato.

Come si sono conosciuti, i figli

Gigliola e Luciano si sono sposati quando lei aveva 29 anni. In un’intervista, hanno rivelato che la cerimonia è stata tenuta privata, senza ricevimento né fotografie. Dopo il matrimonio, la Cinquetti decise di prendersi una pausa dalla carriera prima di tornare nel mondo dello spettacolo come giornalista e conduttrice televisiva. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Costantino, rispettivamente nel 1980 e nel 1984.

Chi è il figlio Costantino

Costantino Teodori, figlio minore di Gigliola Cinquetti, è nato a Verona il 22 agosto 1984. Nel 2010 si è laureato in Architettura a Mendrisio e attualmente lavora come architetto. Insieme al fratello Giovanni, nato nel 1980, Costantino ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come “I Figli di”, ottenendo il quarto posto.

Luciano e la moglie hanno scelto di tenere la loro relazione lontana dagli occhi del pubblico, optando per mantenere la loro privacy e la distanza da pettegolezzi e indiscrezioni. Di conseguenza, è difficile trovare foto di Luciano online.