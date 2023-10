Lucio Presta chi è il marito di Paola Perego: età, carriera, figli, vita privata

Lucio Presta è un nome conosciuto da molti, non solo per essere il marito della famosa conduttrice televisiva Paola Perego, ma anche per la sua affermata carriera come manager, imprenditore e produttore nel mondo dello spettacolo italiano.

La Carriera di Lucio Presta

Nato a Cosenza il 14 febbraio 1960, Lucio Presta ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo come ballerino, lavorando nel celebre varietà “Fantastico” e collaborando con l’artista Renato Zero. Queste prime esperienze nel mondo dell’intrattenimento hanno posto le basi per la sua futura carriera di successo.

Successivamente, ha fondato l’agenzia Arcobaleno Tre a Roma, che in poco tempo è diventata una delle aziende più influenti nel settore dell’intrattenimento. Presta ha condiviso il motivo di questa scelta: “Dopo aver organizzato la tournée di Heather Parisi e Franco Miseria, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla produzione e alla gestione degli affari delle celebrità.”





La Lucio Presta Management

Lucio Presta è rinomato come uno dei manager e produttori più rispettati nel panorama dello spettacolo italiano. Attraverso la sua agenzia di talenti, la Lucio Presta Management, ha contribuito in modo significativo al successo di numerosi artisti italiani di alto profilo.

Tra le personalità assistite da Presta figurano nomi di grande rilevanza come Amadeus, Ezio Greggio, Antonella Clerici, Roberto Benigni, Paolo Bonolis, Gianni Morandi e molti altri. Il suo talento nel plasmare e gestire carriere di successo è riconosciuto in tutto il paese.

Vita Privata e il Legame con Paola Perego

Lucio Presta ha vissuto tre matrimoni nella sua vita, ma è con Paola Perego che ha finalmente trovato la stabilità e la felicità. Dopo dieci anni di fidanzamento, la coppia ha celebrato il loro matrimonio nel 2011 ed è ancora oggi unita in un rapporto forte e duraturo.

La conduttrice Paola Perego ha condiviso i sentimenti verso il suo marito in queste parole toccanti: “Dopo una settimana che ci frequentavamo, gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. E così è, dopo 23 anni.” Il loro amore è un esempio di longevità e affetto nella frenetica industria dello spettacolo.