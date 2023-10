Matthew Perry, l’attore che ha interpretato Chandler in Friends, è deceduto per annegamento e non sono state trovate droghe nella sua abitazione

Una notizia scioccante ha colpito il mondo dello spettacolo con la tragica scomparsa di Matthew Perry, l’attore che ha dato vita al personaggio di Chandler Bing nella celebre serie televisiva “Friends.” Perry, all’età di 54 anni, è stato trovato morto nella sua residenza di Los Angeles, una notizia che ha lasciato tutti attoniti.

La Terribile Morte per Annegamento

Le circostanze della morte di Perry sono state altrettanto sconvolgenti: l’attore è stato trovato senza vita nella sua casa, e secondo alcune voci, sembrerebbe essere deceduto per annegamento. Ancora più sorprendente, nella sua abitazione non sono state rinvenute tracce di droghe.





È cruciale sottolineare che Perry aveva lottato pubblicamente con problemi di dipendenza nel corso degli anni. Nel suo libro di memorie intitolato “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing,” l’attore aveva raccontato apertamente della sua battaglia contro le sostanze stupefacenti. Questa lotta si aggiungeva a problemi di salute significativi, compreso un incidente in moto d’acqua che aveva avuto un impatto notevole sulla sua vita. In seguito a questo incidente, Perry aveva ammesso di essere arrivato a consumare fino a 55 pastiglie di Vicodin al giorno.

Una Vita Segnata da Sfide e Trionfi

La vita di Matthew Perry è stata caratterizzata da alti e bassi, da successi straordinari e ricadute dolorose. Nel 2018, aveva rischiato di perdere la vita a causa di una perforazione gastrointestinale, che aveva richiesto un intervento chirurgico e un lungo periodo di degenza in ospedale.

Matthew Perry, nato a Williamstown, Massachusetts, nell’agosto del 1969, aveva trascorso la sua infanzia in Canada, dove sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau. Perry aveva poi intrapreso la sua carriera d’attore a Los Angeles, con ruoli minori nel 1987 e nel 1988. Tuttavia, la svolta arrivò nel 1994 quando fu scelto per interpretare Chandler Bing in “Friends,” una serie televisiva di enorme successo che durò per 10 anni.

Un Addio Prematuro che Lascia un Vuoto Incolmabile

La prematura scomparsa di Matthew Perry ha gettato un’ombra di tristezza su milioni di fan in tutto il mondo. L’attore ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione con il suo ruolo indimenticabile in “Friends.” La sua lotta contro le dipendenze e le sfide personali lo avevano reso un esempio di forza e resilienza. La sua morte rappresenta una perdita irrimediabile per l’industria dell’intrattenimento e per coloro che hanno amato e apprezzato il suo lavoro nel corso degli anni.