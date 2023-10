‘’Mi sono rotto le p***e’’ Teo Mammucari sbotta contro Selvaggia Lucarelli

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata con un’intensa interazione tra il concorrente Teo Mammucari e la giurata Selvaggia Lucarelli. Questo celebre programma, condotto da Milly Carlucci, ha una giuria esperta e un cast di concorrenti noti, il che promette sempre momenti di grande spettacolo e tensione.

L’Incidente: Teo Mammucari e la Samba

In una delle prime esibizioni della serata, Teo Mammucari ha ballato una samba con l’insegnante Anastasia Kuzmina. La sua performance ha suscitato stupore tra i giudici, che hanno elogiato l’esibizione. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha espresso alcune critiche al concorrente, suggerendo che interrompesse costantemente gli altri durante il programma.





Il Botta e Risposta

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Tu non fai parlare. Quando torni a casa, riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente”.

Teo Mammucari ha reagito prontamente, affermando: “Io non so fare il concorrente? Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo”.

La giurata ha dato a Teo un voto basso, definendo la sua performance insufficiente. Tuttavia, Teo ha mantenuto la sua sportività, dichiarando di voler bene a Selvaggia come prima, nonostante la divergenza di opinioni riguardo al suo ruolo di concorrente.

L’incidente ha suscitato discussioni tra il pubblico, con molti spettatori che hanno apprezzato la posizione di Teo Mammucari.