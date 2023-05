Oroscopo Branko 16 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Indubbiamente, oggi sarai spinto ad affrontare questioni emotive e sentimentali. Ariete, non aver paura di loro. Di tanto in tanto è bene avere una discussione franca e sincera. Non c’è bisogno di voler sempre evitare le cose perché usare la politica dello struzzo non è il modo migliore, soprattutto quando si tratta di problemi emotivi. Pertanto, dovete essere coraggiosi e affrontare con molta tenerezza quelle legittime richieste che vi saranno rivolte.

Toro

Durante tutta la giornata sentirete il bisogno di scatenare una fortissima sensazione di libertà. Non c’è bisogno che tu lo limiti o ti costringa a comportarti in modi apparentemente più ragionevoli. Si sente un grande bisogno di deviare dal percorso, di riprendere strade secondarie e di farlo bene. Alla fine, Toro, vedrai che non sono sempre le linee rette che portano sempre al successo.

Gemelli

Oggi le tue emozioni saranno molto importanti quando prenderai alcune decisioni. Inoltre, Gemelli, il tuo cuore è quello che si esprimerà più della tua testa. E anche se questo ti spaventa un po ‘, non resistere troppo a quelle esplosioni di sentimentalismo. Perché sembrerebbe che le influenze astrali ti orientino piuttosto verso buone scelte. Quindi sii fiducioso nel tuo sesto senso, anche se lo guidi un po ‘comunque.

Cancro

In questo momento il tuo umore è assolutamente leggero e allegro, e non sembra che nulla possa rovinarlo. Inoltre, Cancro, potresti essere più sentimentale e affettuoso. In questo modo, le sfaccettature più sensibili del tuo carattere prenderanno il controllo della tua augusta persona durante il giorno per servirti meglio perché, in questi momenti, potresti diventare una persona estremamente attraente e seducente.

Leone

In questo giorno dovresti aprire il tuo cuore e lasciare che le tue emozioni mostrino così come sono. Inoltre, Leone, ciò che non dovresti fare è stare fermo, adottando un atteggiamento cerebrale per fare una buona impressione sugli altri. Non sarebbe necessariamente bene rimanere in silenzio come una tomba e tenere sepolti tutti i tuoi sentimenti. Dovrei toglierti la maschera perché puoi finalmente mostrare il tuo cuore.

Vergine

Durante il giorno ti chiederai se hai qualche talento artistico nascosto perché hai iniziato a scrivere un romanzo o ti dedichi alla pittura ad olio nel tuo tempo libero. Quindi, Vergine, in questo giorno dovresti condividere i risultati del tuo lavoro con gli altri. Le buone recensioni ti incoraggeranno ad andare avanti e ad arrivare al tuo cuore, e recensioni meno buone ti aiuteranno a migliorare. Non aver paura di mostrarti un po ‘agli altri, hai molto da guadagnare.

Bilancia

Oggi la riconosciuta e proverbiale fiducia in se stessi potrebbe portarti fuori dalle tue scatole, quindi dovresti evitare forti emozioni se vuoi mantenere un’apparenza di lucidità e obiettività. Bilancia, non avrai bisogno di gridare nel deserto per chiedere aiuto. Quindi prendi il tuo dolore con pazienza e il tuo coraggio con entrambe le mani, perché così uscirai dal labirinto in cui ti trovi.

Scorpione

Durante il giorno potresti impressionare qualcuno così tanto che diventerà il tuo più grande follower. Forse ti diverti molto nel tuo lavoro e più di uno dei tuoi compagni di ufficio rimarrà senza parole. Oppure quell’ammirazione, che verrà da una persona del sesso opposto, si trasformerà in veri sentimenti verso di te. Scorpione, pensa che sarà una situazione di un altro tipo che dovrai poi risolvere.

Sagittario

Per quanto riguarda le questioni di cuore, oggi non sarà il vostro giorno. Sagittario, potresti anche sentire che, al contrario, ti stai allontanando dalle aspirazioni del tuo partner e hai paura di pensare che questa situazione possa diventare irreversibile. È possibile che qualcuno al di fuori della tua relazione seminerà discordia, di proposito o meno. Cerca di chiarire la situazione e svelare il cuore del problema. Quindi sarà più facile rafforzare nuovamente i legami.

Capricorno

Oggi ci sono ottime notizie in vista. Sentimentalmente parlando, Capricorno, stai entrando in una fase serena e soddisfacente. Non importa se vivete in coppia per molto tempo o se la vostra relazione è molto più recente. E se sei single, il tuo umore rilassato e aperto ti permetterà di incontrare persone più che interessanti. Questo giorno è messo sotto il segno dell’amore, quindi dovresti approfittarne.

Acquario

Potresti essere emotivamente affascinato dall’amore oggi, quindi non lasciare che la tua mancanza di fiducia rovini tutto. Acquario, dovresti passare più tempo con il tuo partner e sentirti libero di giocare con note romantiche. La tua luce interiore brilla intensamente e potresti usarla per illuminare il percorso dei tuoi cari. Dovresti offrirti di ascoltarli attentamente e offrire loro una spalla su cui appoggiarsi.

Pesci

Oggi, non sarai lasciato da una sensazione di incrollabile fiducia in te stesso. Pesci, se stai aspettando al momento giusto di andare dal tuo capo per chiedere una promozione, se vuoi presentare un’idea per un progetto o se eri titubante a fare il primo passo in questioni sentimentali verso una persona in particolare, è ora o mai più. Dovresti preparare le grandi linee del tuo discorso e dei tuoi argomenti e saltare in piscina.