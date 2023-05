Oroscopo Branko 24 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

In questi giorni potresti imbarcarti in un viaggio che hai rimandato per molto tempo. Sarà coronato da successo. Avrai un irresistibile bisogno di ravvivare la tua vita quotidiana, ma non spingerti troppo. Non è più il momento di sognare, ma di costruire le tue relazioni affettive. Tuttavia, assicurati di non perdere di vista i tuoi sogni. Sono il fondamento stesso di ciò che vuoi costruire, Ariete. La generosità è buona, ma anche tu conti.

Toro

Oggi, molti Toro si sentiranno caldi e affettuosi con gli altri, specialmente con un caro amico, coniuge o partner. Per questo motivo, sei pronto a dare il massimo. È sempre bello far sentire gli altri amati. Il tuo stato emotivo aumenta la tua vitalità più del solito. Rivolgiti agli altri e cerca di comunicare. Sarai tenace nel tuo lavoro, ma non sarà invano. Le tue conversazioni avranno risultati positivi l’anno prossimo.

Gemelli

Non avrai tempo di tirarti indietro oggi, quindi devi agire rapidamente. Tuttavia, esitate tra il sognare ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo coro vario ma emozionante rende difficile essere precisi. Gemelli, sarai più incline del solito ad esprimere i tuoi sentimenti. Ma fai attenzione a non buttarti in una relazione temporanea. Non fare promesse. Avrai un modo per semplificare la gestione delle tue finanze, affermando al contempo il tuo bisogno di sicurezza materiale.

Cancro

Questa può essere una giornata bella e romantica. Goditi le uscite sociali o le riunioni online perché vuoi socializzare. È tempo di parlare dei tuoi piani, mentre sei delicatamente persuasivo con il tuo partner. Gli eventi sportivi, così come il tempo trascorso con i bambini, saranno gratificanti. Oggi la fortuna sarà dalla tua parte, Cancro. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della tua vita quotidiana. Le nuove conquiste saranno estremamente soddisfacenti.

Leone

Qualsiasi tipo di riunione di famiglia o conversazione con un membro della famiglia oggi sarà calda e confortante. Se riesci a superare il tuo comportamento impetuoso e frenetico, tutto andrà bene. Leone, sei più forte di quanto pensi. Sei assalito da dubbi, ma questi sono infondati. Se sei nel bel mezzo di una lotta interna nella tua vita amorosa, evita di saltare alle conclusioni e assicurati di dare un’occhiata a te stesso prima di saltare giù per sentieri infruttuosi.

Vergine

Questa sarà una giornata piacevole, ma incoraggerà l’eccessiva indulgenza di qualche tipo. Potresti mangiare o bere troppo. Senti il bisogno di parlare con qualcuno. Prenditi del tempo prima di reagire alle cose e tutto funzionerà. Vergine, la tua prospettiva è la ragione. Se ti trovi in una situazione di incertezza, oggi ti dà la possibilità di vedere le cose più chiaramente e liberarti dei dubbi che ti pesano da qualche settimana. Sii attento.

Bilancia

Chi ama le cose belle più di te, Bilancia? Tieni presente che sarai tentato di esagerare comprando cose belle perché oggi c’è una forte tendenza alla stravaganza. Soprattutto per gli oggetti che troverai irresistibili. Le tue crescenti preoccupazioni ti impediscono di prendere le decisioni giuste, ma riceverai un messaggio che ti aiuterà a superare il problema. È in gioco lo sviluppo e la realizzazione di una nuova relazione e voi state progredendo senza paura verso i vostri ideali.

Scorpione

Questo giorno arriva sotto il segno delle relazioni familiari e di amicizia. Questo è il posto migliore per caricare le batterie. Il tuo stato emotivo aumenta la tua vitalità più del solito. Scorpione, dovresti rivolgere lo sguardo agli altri e cercare di comunicare con loro. Hai entusiasmo e più carisma che mai, con sete di emozioni. L’inaspettato sta allungando le braccia e devi andartene. Se sei single, ti aspetta un incontro sorprendente.

Sagittario

La solitudine in un bellissimo ambiente attirerà qualche Sagittario oggi, soprattutto se questi ambienti sono troppo piacevoli per farti sentire coccolato. Tuttavia, questa solitudine sarà anche rigenerante in modo pacifico e confortante. Sei fortunato. C’è un incontro in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se manterrai un atteggiamento positivo. Allontana i tuoi dubbi e lascia che le cose si muovano al loro ritmo naturale.

Capricorno

Oggi aumenterai le tue ambizioni, che si svilupperanno senza intoppi. Ti piacciono quei momenti in cui tutto sembra possibile e sei quasi sorpreso che gli altri si fidino di te e si congratulino con te per questo. È naturale, dopo tutto hai talento. La giornata di oggi sarà segnata da un importante schieramento. Preparatevi ad alcune forti emozioni. Alcuni Capricorno potrebbero persino voler esprimere il loro affetto per qualcuno. È importante che tu abbia quel senso di scambio con un’altra persona.

Acquario

Oggi dai un’impressione favolosa agli altri perché ti vedono come una persona calda e amichevole e una persona eccellente in contatto con molte reti, che, ovviamente, sei. Gli acquari sono i migliori networker del mondo. Non farti prendere da dettagli puramente materiali. Le tendenze astrali ti stanno mettendo in uno stato d’animo controverso nella tua vita amorosa. Misura l’effetto di ciò che dici prima di avere qualsiasi conflitto con i tuoi cari.

Pesci

Oggi ti senti molto comprensivo. Allo stesso modo, Pesci, potresti essere preoccupato per i problemi e cercare modi per essere caritatevole con qualcuno meno fortunato. Le vostre iniziative avranno un impatto positivo. Ti senti in grado di superare gli ostacoli e sarai efficace con risultati tangibili. L’ambiente intorno a te ti aiuterà nei tuoi sforzi. Sarete indispensabili e lo saprete. Il tuo partner ti sorprenderà con la sua spontaneità ed entusiasmo. E questi risveglieranno in voi bisogni inaspettati. Dovresti essere il primo a esplorare tutte le possibilità.