Oroscopo Branko domani 17 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Se fino ad ora fortuna, aiuto e opportunità vi hanno accompagnato, d’ora in poi accadrà la stessa cosa con maggiore intensità grazie al nuovo transito che Giove comincerà a compiere da oggi e che durerà per circa un anno. Si apre per te un momento davvero eccellente da non perdere.

Vergine

Il migliore dei pianeti, il gigante Giove, inizierà da oggi un nuovo transito che fortunatamente vi sarà molto favorevole e vi sarà di grande aiuto per risolvere con successo il vostro lavoro e le vostre faccende quotidiane. Ma soprattutto sarai fortunato nei viaggi e nelle questioni relative a stranieri o persone straniere.

Bilancia

Oggi avrai una grande giornata per fare ciò che sai fare meglio, relazionarti e ottenere il meglio dalle persone intorno a te, portarle sul terreno che desideri e fare nuove ed eccellenti amicizie. È una buona giornata in generale e in cui ti libererai di un problema sul lavoro che ti infastidisce da molto tempo.

Scorpione

Vi interesserà sapere che da oggi Giove effettuerà un nuovo transito che da qui alla prossima primavera vi porterà fortuna o facilità nelle unioni e associazioni, sia sentimentali che lavorative, aziendali o di qualsiasi altra natura. Ti porterà anche fortuna nelle prove e nelle questioni burocratiche.