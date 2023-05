Oroscopo Branko domani 18 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Questo sarà uno dei segni che andrà meglio oggi, forse il migliore di tutti, grazie all’influenza combinata di Luna e Giove. Tutto andrà come desideri, ma in misura minore grazie alla tua fede, al tuo ottimismo e alla fiducia in te stesso e nel destino. Non sarà un giorno di grandi successi, ma percepirai una magia speciale.

Capricorno

L’arrivo di un raggio molto favorevole da Giove, il migliore dei pianeti, ti aiuterà in modo decisivo affinché tu possa finalmente raggiungere un traguardo importante nel tuo lavoro o nella tua vita intima, o nel tuo caso getterà le basi per questo può raggiungere quel trionfo un po’ più tardi. Tuttavia, dovresti cercare di evitare l’invidia.

Acquario

Sei troppo radicale e questo spesso ti porta conflitti e può persino far crollare successi che ti sono costati molto impegno e tempo per raggiungere. In questi giorni i pianeti formeranno tensioni significative e potresti accentuare questo lato radicale che ti porta più male che bene. Per ora le cose andranno bene.

Pesci

I grandi successi e le opportunità non arriveranno a casa tua, almeno non di solito. Se vuoi realizzare i tuoi sogni devi uscire a cercarli, per prendere il treno della tua vita dovrai andare in stazione. Hai grandi possibilità, ma c’è una parte di tutto questo viaggio che potrai fare solo da solo.