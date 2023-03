Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Ariete

La tua salute è generalmente buona, ma tende a indebolirsi a causa degli eccessi. Cerca di controllare le cose che mangi e bevi in ​​luoghi di cui non conosci l’affidabilità. Possono influenzarti molto. Devi analizzare perché quando sei lontano dal lavoro ti senti così vuoto. È possibile che ti stia concentrando troppo sulla tua professione e che questo possa crearti seri problemi. Non sarebbe male se pensassi a rinnovare il tuo aspetto fisico o almeno a prendertene cura un po’. Vai dal parrucchiere o in uno dei negozi di abbigliamento o scarpe che ti piacciono di più

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Toro

Giorno incline ad avventure erotiche, sia con il tuo partner, sia con un conoscente con il quale puoi iniziare una relazione basata sulla reciproca soddisfazione sessuale. Dai l’impressione di essere fortunato, ma dentro senti un disagio causato dalla mancanza della persona che vuoi davvero. Prova a sfogarti con qualcuno vicino. Ricorda che l’automedicazione, anche per curare un semplice mal di testa, è pericolosa. Soprattutto se usi farmaci di altri o in cattive condizioni.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Gemelli

Nonostante il fatto che spiritualmente non ne hai più bisogno, mantieni certe abitudini che ti hanno aiutato in passato, ma ora dovresti sbarazzartene il prima possibile. Oggi potrai creare una forte corrente di simpatia nei tuoi confronti in quei gruppi in cui interagisci. La tua energia positiva servirà a contagiare il resto e ti piaceranno per questo. Giornata favorevole per i cambi di opinione, per rivedere posizioni che hai sempre mantenuto e che d’ora in poi potresti abbandonare. Apri gli occhi su strade nuove e più ampie.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Cancro

Anche se non l’hai mai considerato troppo seriamente, oggi puoi maturare un’idea che potrebbe portarti ad avviare un’impresa. Controlla con la tua famiglia e se hai supporto, fallo. Se fai uso dell’umorismo, oggi puoi salvare una situazione complicata all’interno della famiglia. La tua astuzia riporterà la tranquillità in casa dopo l’attrito e persino gli insulti. Il rapporto d’amore in cui vi siete imbarcati vedrà oggi una piccola crisi basata sulla diffidenza di uno dei due. Sarà un buon momento per chiarire le cose.