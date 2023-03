Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Sagittario

Non disperare o essere impaziente nella tua carriera professionale. Il successo più sicuro e soddisfacente si ottiene passo dopo passo e senza fretta, e cambiare lavoro adesso non è la strada giusta. Metti da parte i pregiudizi ed evita di giudicare sempre chi ti circonda. In ogni caso, se devi scegliere, non prendere decisioni senza conoscere più a fondo le persone. Se le cose vanno male nella tua relazione, affrontale con coraggio e sincerità, invece di rifugiarti nella chiusura e nel risentimento. Anche se ti senti molestato o attaccato, contattalo.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Capricorno

L’eccessiva stanchezza ti impedirà oggi di goderti i bei momenti che vivranno vicino a te. Sarai troppo esausto per stare al passo con la baldoria. Chi ti circonda riconosce il lavoro che stai facendo, il sacrificio che fai a favore della famiglia. È tempo di chiedere aiuto, se ne hai bisogno, chi può offrirtelo. Un momento propizio per progettare, disegnare il proprio futuro e ottenere un supporto esterno per realizzare quei progetti. Se ci credi, andrai avanti senza problemi.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Acquario

Sbarazzati di accettare un impegno sociale per il fine settimana senza consultare il tuo partner, perché lui o lei potrebbe già avere in programma qualcosa di romantico. Giornata per le conversazioni, per gli accordi con la persona con cui vuoi condividere la tua vita. Gli impegni che acquisisci oggi saranno difficili da rompere. Se vuoi far colpo su qualcuno, non usare mezze verità, perché se riesci a far saldare il rapporto alla fine, la torta sarà scoperta. Sii onesto, hai delle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo Pesci

Continua a fidarti delle tue possibilità e migliora la pazienza come la virtù più importante. Se lo perdi, inizierai a colpire alla cieca e non raggiungerai mai i tuoi obiettivi. Arrenditi, negozia. Queste saranno le chiavi principali affinché oggi tu possa realizzare alcuni dei progetti in sospeso da qualche settimana a casa tua. A volte sei troppo geloso dei tuoi averi, non sopporti che gli altri tocchino o usino le tue cose. Tieni presente che sono solo oggetti e non essere avaro.