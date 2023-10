Riccardo Milani chi è il marito di Paola Cortellesi? Età, lavoro e figli

Paola Cortellesi è una delle attrici italiane più amate e talentuose, ma la sua vita è legata anche al regista Riccardo Milani. Scopriamo di più su questa coppia affiatata, sia nella vita che nel lavoro.

Una Figlia e una Storia d’Amore

Paola Cortellesi e Riccardo Milani hanno una figlia, Laura, nata nel 2013. Questa coppia affettuosa è il frutto di una storia d’amore che dura da molti anni. Ma chi è Riccardo Milani?

La Carriera di Riccardo Milani

Nato nel 1958, Riccardo Milani ha iniziato la sua carriera come assistente per registi del calibro di Nanni Moretti, Mario Monicelli e Daniele Luchetti. Il suo debutto come regista è avvenuto nel 1997 con il film “Auguri Professore”, seguito da “La Guerra Degli Antò” due anni dopo. Ha lavorato anche in televisione, dirigendo serie TV e spot pubblicitari noti, come quelli per la Telecom interpretati da Daniele Luttazzi nel 2000. Nel 2003, è tornato al cinema con il film “Il posto dell’anima”, di cui è anche sceneggiatore.





Paola Cortellesi: Un Incontro Casuale

Il destino ha unito Paola Cortellesi e Riccardo Milani durante la realizzazione del film “Il posto dell’anima” nel 2003. Milani stava cercando la protagonista perfetta e ha scelto Paola Cortellesi, anche se inizialmente non sembrava l’attrice più ovvia per il ruolo. Milani ha detto: “Volevo una protagonista forte, che partisse dal paesino per cercare lavoro. Era un film più drammatico di altri e mi serviva uno sguardo anche malinconico. L’avevo vista fare cose divertenti in TV, ma sentivo in lei qualcosa di amaro.”

Un Matrimonio e una Famiglia

Da quel momento, Paola Cortellesi e Riccardo Milani sono diventati inseparabili. Dopo otto anni di fidanzamento, nel 2011 hanno celebrato un matrimonio civile alla Sala Rossa Del Campidoglio a Roma, con molti amici famosi tra gli invitati. Questa unione ha portato anche a un altro grande amore nella loro vita: la figlia Laura.

Una Collaborazione Artistica

Oltre alla loro storia d’amore, Paola Cortellesi e Riccardo Milani hanno anche una fruttuosa collaborazione artistica. Hanno lavorato insieme in diversi film di successo, tra cui “Piano” con Kim Rossi Stuart, “Scusate Se Esisto” con Raoul Bova, e “Mamma O Papà” con Antonio Albanese. La loro ultima creazione, “Come Un Gatto In Tangenziale,” è stata un enorme successo al botteghino, superando i 10 milioni di euro di incasso. Tuttavia, lavorare insieme non è sempre un gioco da ragazzi, come ha rivelato Paola Cortellesi: “Quando scriviamo una sceneggiatura, siamo a un passo dal divorzio perché litighiamo pure sulle virgole.”

La coppia Cortellesi-Milani è un esempio di amore e collaborazione nell’industria cinematografica italiana, una storia che continua a regalare grandi successi sul grande schermo.