Scintille sul palco: la lite tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli durante una performance di ballo

Un’accesa lite è esplosa durante l’edizione di Ballando con le Stelle tra due donne di spicco, la nota attrice Simona Izzo e la giornalista polemista Selvaggia Lucarelli. Questa volta sembra che sia Selvaggia Lucarelli a trovarsi in una posizione di “vittima” piuttosto che di provocatrice, e il motivo è legato a un gesto del concorrente Ricky Tognazzi.

Il Contesto dello Scontro

La discordia è emersa dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi, che ha voluto portare un mazzo di fiori alla moglie, Simona Izzo, una presenza fissa nello show quest’anno. Selvaggia Lucarelli ha reagito commentando questa scelta, sottolineando che il concorrente è Ricky e che, nonostante la sua esibizione di successo, sembra essere oscurato da questa attenzione verso Simona.





L’Acuirsi della Discussione

Selvaggia Lucarelli ha ribadito il concetto a Ricky Tognazzi, esprimendo la sua preferenza per vedere Tove piuttosto che Simona al centro dell’attenzione. Ha suggerito che l’atteggiamento di Simona rischia di danneggiare Ricky e ha criticato la petulanza della sua presenza, definendola poco simpatica.

Simona Izzo ha poi reagito vivacemente a questi commenti, difendendo il suo ruolo e la sua storia con Ricky. Ha suggerito che Selvaggia Lucarelli la stava facendo diventare un capro espiatorio e ha ribadito che in passato, la giornalista aveva avuto un atteggiamento scorretto nei suoi confronti, ricordando un episodio in cui aveva chiesto a Ricky se i calci che dava erano per lei.

Una discussione accesa che ha messo in evidenza le tensioni nascoste tra queste personalità di spicco.