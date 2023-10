Selvaggia Lucarelli critica Carolyn Smith: quale sarebbe la trasmissione giusta per lei?

In una recente intervista a Davidemaggio.it, Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini riguardo alle recenti polemiche che l’hanno coinvolta con Carolyn Smith. La Lucarelli ha criticato aspramente Smith, sostenendo che non ha compreso la vera natura dello show televisivo “Ballando con le Stelle”. Secondo Selvaggia, il programma è prima di tutto uno spettacolo televisivo e non una competizione di ballo: “Mi fa sorridere il fatto che Carolyn Smith, dopo tre lustri, non abbia ancora capito che non presiede una gara di ballo, ma uno show televisivo”. Ha poi suggerito che “Ballando” potrebbe non essere la trasmissione adatta a Smith, scherzando che potrebbe trovare più adatta la conduzione dello Zecchino d’Oro, dove la sua nota positività non verrebbe turbata.

Critiche a Giudizi e Atmosfera nel Programma

Lucarelli ha sollevato domande riguardo a alcuni giudizi dati da Carolyn Smith, in particolare quelli assegnati a Iva Zanicchi. Secondo la Lucarelli, Smith sembra avere una visione distorta del programma e ha criticato la reazione di Carolyn alle controversie, citando un incidente in cui Zanicchi ha utilizzato un linguaggio inappropriato e Carolyn l’ha difesa dicendo che nel Veneto è comune. Selvaggia ha commentato: “Il paradosso è che sembra molto più consapevole di me che questo programma non riguardi solo il ballo. Altrimenti, non assegnerebbe voti ridicoli come quei 9 a Iva Zanicchi. Se vuole essere una giudice di ballo accanto a veri giudici, dovrebbe lasciare Ballando e dedicarsi alle competizioni internazionali. Io faccio televisione, so più di lei su questo campo, quindi dovrebbe imparare a rispettarmi.”

Il Ruolo di Selvaggia in “Ballando”

Selvaggia Lucarelli ha rivelato che talvolta si sente trattata più come una concorrente che come un membro fisso del cast all’interno dello show. Ha avuto disaccordi e discussioni con il team di produzione e, nonostante apprezzi la libertà di espressione che le è concessa, ha confessato di aver vissuto momenti di amarezza.





Critiche Velate ai Ferragnez

Senza menzionare esplicitamente il nome, la Lucarelli sembra rivolgersi a Chiara Ferragni e Fedez (i Ferragnez), criticando il modo in cui alcune celebrità condividono le proprie esperienze personali sui social media. Selvaggia Lucarelli si è mostrata critica verso ciò che considera manifestazioni di “egocentrismo mascherato da condivisione del dolore.”