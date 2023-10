Simone Pontesilli chi è il compagno di Ferzan Ozpetek

Simone Pontesilli, il compagno di Ferzan Ozpetek, è stato al centro dell’attenzione in occasione della sua apparizione nella trasmissione “Domenica In” condotta da Mara Venier il 21 marzo 2021. La loro storia d’amore è un esempio di amore duraturo, caratterizzato dalla discrezione e dal rispetto reciproco. La coppia è legata da quasi vent’anni di relazione, culminata con un matrimonio celebrato nel 2016.

Un Amore Nato nel Duemila

La storia tra Simone Pontesilli e Ferzan Ozpetek ha avuto inizio agli albori degli anni Duemila. Da allora, hanno condiviso la loro vita per ben quattordici anni prima di decidere di pronunciare il fatidico “sì”. Il loro amore è cresciuto nel corso degli anni, consolidandosi con il tempo.

Il Matrimonio Segreto a Roma

La celebrazione delle loro nozze è stata un momento molto speciale. Il matrimonio si è svolto nella sala del Campidoglio, a Roma, una scelta significativa per entrambi. Questo atto ha sottolineato l’attaccamento di Ozpetek alla Città Eterna, che ha svolto un ruolo importante nella sua carriera accademica. Il regista ha studiato Storia del cinema presso l’Università La Sapienza di Roma.





La Riservatezza della Coppia

Simone Pontesilli è rimasto in gran parte lontano dai riflettori e dalle cronache rosa. La coppia ha sempre preferito mantenere la propria vita privata al di fuori dell’attenzione mediatica, nonostante occasionalmente siano apparsi insieme in occasioni ufficiali. La loro riservatezza è un tratto distintivo della loro relazione.

La Preferenza di Ozpetek per il Termine “Compagno di Vita”

In una recente intervista al “Huffington Post”, Ferzan Ozpetek ha espresso la sua preferenza per il termine “compagno di vita” invece di “marito”. Ha dichiarato: “Sposato non è esatto, non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio.” Questa affermazione riflette il desiderio di Ozpetek di definire la sua relazione in modo personale e significativo.

La storia d’amore tra Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli è un esempio di una relazione duratura basata sull’amore e il rispetto reciproco. La loro riservatezza e la loro scelta di definire la loro unione in modi non convenzionali li rendono una coppia unica nel panorama dello spettacolo.