Stefano Tacconi è tornato a casa dopo aver subito un’emorragia cerebrale. Il figlio ha annunciato la buona notizia dicendo: “Abbiamo vinto!”

La vita dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, è stata una continua difesa della sua porta contro gli avversari sul campo da calcio. Tuttavia, nell’ultimo anno e mezzo, ha affrontato un avversario ben più spaventoso: la malattia. Oggi, possiamo condividere la gioiosa notizia che Stefano Tacconi è finalmente tornato a casa, dopo aver completato un difficile percorso di riabilitazione presso il centro specializzato di San Giovanni Rotondo.

L’annuncio di questa meravigliosa notizia è stato condiviso su Instagram dal figlio di Stefano, Andrea, che ha postato una toccante foto di loro due insieme con la didascalia: “Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme”. Un messaggio di gioia che ha riscosso un grande interesse e affetto da parte dei fan e degli ammiratori di Tacconi.

Il 22 aprile 2022, Stefano Tacconi era stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale, un momento di grande paura per lui e per i suoi cari. Fortunatamente, è stato giudicato fuori pericolo, ma ha dovuto intraprendere un intenso percorso di riabilitazione per recuperare la sua salute. La sua famiglia e i suoi figli sono stati al suo fianco in ogni momento, e la sua determinazione e forza d’animo hanno contribuito notevolmente al suo recupero.

Negli ultimi due mesi, Stefano Tacconi ha completato il percorso di riabilitazione presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ora, il 66enne è pronto a fare ritorno a Cusago, in provincia di Milano, e a ricevere l’abbraccio caloroso dei suoi ex tifosi all’Allianz Stadium. È una vittoria non solo per Stefano Tacconi ma anche per tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questa difficile battaglia. La sua resilienza e il suo spirito combattivo sono un esempio di forza e determinazione.