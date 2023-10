Tagli alle Pensioni nella Pubblica Amministrazione: Chi Soffrirà le Perdite

Un brutto colpo si profila all’orizzonte per i futuri pensionati della Pubblica Amministrazione. Le organizzazioni sindacali CGIL, FP, e FLC segnalano significativi tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici, con una perdita annua che potrebbe arrivare fino al 20% della retribuzione. Questo drastico calo nelle pensioni è il risultato dell’articolo 33 della manovra, il quale prevede la revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2024 e delle quote di pensione retributive in alcune gestioni previdenziali del settore pubblico.

I settori coinvolti da questi tagli alle pensioni includono gli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel), della Cassa per le pensioni dei sanitari (Cps), della Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi), e dei dipendenti della cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori (Cpug).

Esempi di Tagli Potenziali





Per comprendere meglio l’entità di questi tagli alle pensioni, consideriamo un esempio: un individuo con una retribuzione lorda annua di 30.000 euro, che inizia a percepire la pensione nel 2024, dopo aver contribuito per 35 anni e raggiunto l’età di 67 anni. In questa situazione, il taglio potrebbe ammontare a 4.432 euro all’anno, che proiettati fino alla speranza di vita media equivalgono a una perdita totale di reddito di 70.912 euro.

Per coloro che guadagnano 40.000 euro lordi all’anno, il taglio potrebbe raggiungere i 5.910 euro all’anno, con una perdita complessiva di 94.560 euro considerando l’intera durata della pensione. Per chi ha una retribuzione di 50.000 euro, il taglio annuo potrebbe arrivare a 7.387 euro, con una perdita complessiva stimata di 118.192 euro.

Questa notizia rappresenta una preoccupante riduzione delle pensioni per i futuri pensionati del settore pubblico, il che solleva legittime preoccupazioni sulla sostenibilità delle pensioni e sul benessere finanziario dei dipendenti pubblici in pensione.