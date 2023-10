Un ex compagno della proprietaria ha affermato che l’appartamento a Roma era pieno di animali e di follie

Una storia avvolta nel mistero si è verificata nel cuore di Roma, in via Frattina, dove un rottweiler di 60 chili è precipitato dal balcone, colpendo una donna incinta e causando la morte dell’animale. La donna ferita è ora in condizioni stabili, ma rimangono molte domande senza risposta.

L’ex fidanzato di Emilia, la proprietaria del cane di nome Cody, ha scelto di rimanere anonimo mentre condivide alcune informazioni sulla donna. “Emilia mi ha fatto tante follie e io non scarto nulla. La conosco e non mi meraviglierei di niente”, ha dichiarato l’uomo.

Ha continuato a descrivere il contesto in cui viveva Emilia come poco salutare, caratterizzato da bugie e situazioni strane. Questo contesto ambiguo sembra essere collegato alla tragedia che si è verificata quella mattina.





La Dinamica Sconosciuta

La dinamica esatta degli eventi rimane un mistero. Emilia era in bagno quando è accaduto l’incidente, e Cody è stato attirato da qualcosa o qualcuno al di sotto del balcone. Si è ipotizzata la presenza di un gattino sul davanzale, ma nulla è ancora stato confermato.

Gli investigatori ritengono il caso chiuso e non hanno riscontrato nulla di insolito nella casa di Emilia. Tuttavia, questa conclusione non ha convinto gli animalisti, che hanno espresso preoccupazioni riguardo al comportamento della donna.

Il Caos nella Vita di Emilia

L’ex compagno di Emilia ha sottolineato il tenore di vita elevato che conduceva con la madre, i suoi due figli e un amico. Ha descritto Emilia come narcisista e priva di empatia, sottolineando che aveva avuto un passato difficile.

Si ritiene che la tragedia sia stata causata dalla mala gestione della situazione, data la presenza di numerosi animali nella casa. L’ex ha menzionato che Emilia aveva tre gatti, un riccio e tre cani, uno dei quali era morto a causa di un tumore.

La vicenda rimane avvolta nel mistero, con molte domande irrisolte sulla dinamica precisa degli eventi che hanno portato alla caduta del rottweiler e alle condizioni della donna incinta.