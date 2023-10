Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero: età, lavoro e figli

Vanessa Redgrave, la celebre attrice britannica, è la moglie di Franco Nero, noto attore e regista italiano. Questa coppia di artisti è legata da un amore che ha resistito al passare del tempo, avendo avuto il loro primo incontro nel lontano 1967 sul set del film “Camelot”.

Il loro primo incontro avvenne durante le riprese di “Camelot”, dove i due dovevano interpretare i ruoli di amanti. La chimica tra loro fu istantanea, ma purtroppo la loro relazione si concluse poco dopo il film.

Tuttavia, il destino aveva in serbo un secondo capitolo per la loro storia d’amore. Nel 2000, Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono ritrovati e da quel momento non si sono più separati. Nel 2006, decisero di sposarsi in segreto, rivelando la notizia solo tre anni dopo.





Franco Nero ha raccontato il loro primo incontro con queste parole: “Ero stato scelto per fare ‘Camelot’ e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno, camminando nei giardini della Warner Bros con il regista, vidi questa donna con jeans strappati, occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati… Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo. Alla fine dell’incontro dissi al regista che era un matto, perché lei era ‘un mostro’”.

Una Storia d’Amore Duratura

Da allora, la loro storia d’amore è prosperata. Questa coppia di attori condivide la vita tra la casa di Franco Nero a Roma e quella di Vanessa Redgrave a Londra. Nel corso degli anni, hanno avuto un figlio di nome Carlo. Anche se in passato avevano deciso di separarsi, il loro amore è stato più forte delle difficoltà e si sono ritrovati più innamorati che mai.

Un Invito a Cena che ha Cambiato Tutto

L’amore tra Vanessa Redgrave e Franco Nero è nato da un invito a cena inviato dall’attrice inglese. Franco Nero ha raccontato questo momento con affetto: “Trovai una lettera con cui mi invitava a cena a casa sua con altri attori. Io accettai, bussai e mi aprì una donna stupenda: pensavo di essermi sbagliato, invece era veramente lei.”

Questa è una storia di amore e destino che ha resistito alla prova del tempo, dimostrando che certi legami sono destinati a durare per sempre.