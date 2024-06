Come finisce Tutti pazzi per l’oro: Spiegazione finale

Prima di vincere il premio Oscar come miglior attore nel 2014, Matthew McConaughey era noto per diverse commedie sentimentali, molte delle quali hanno concretamente contribuito alla sua popolarità mondiale. Tra queste vi sono Come farsi lasciare in 10 giorni, A casa con i suoi, La rivolta delle ex e Tutti pazzi per l’oro. Quest’ultimo titolo, uscito nel 2008 per la regia di Andy Tennant (regista anche di Anna and the King e Hitch – Lui sì che capisce le donne), unisce all’elemento romantico anche una forte componente d’avventura, che rende il film ancor più godibile e imprevedibile.





Scritto dallo stesso Tennant insieme a John Claflin e Daniel Zelman, il film inserisce infatti la complessa storia d’amore tra i due protagonisti in un contesto esotico, che rimanda ai vecchi film sulla ricerca di tesori perduti. Unendo questi due elementi e avvalendosi di un cast di grandi stelle, Tutti pazzi per l’oro non ha mancato di affermarsi come un buon successo economico, con un incasso di oltre 110 milioni di dollari. Non sono però mancate critiche negative, che hanno sottolineato la banalità di alcuni risvolti narrativi. Tuttavia, il mix di azione, romanticismo e umorismo ha contribuito a renderlo un piccolo cult nella carriera di McConaughey, oggi noto per ruoli molto diversi in film drammatici e complessi.

La trama di Tutti pazzi per l’oro

Protagonista del film è Benjamin ‘Finn’ Finnegan, un moderno cacciatore di tesori, ossessionato dall’idea di ritrovare la leggendaria ‘Dote della Regina’: quaranta casse contenenti un tesoro inestimabile, perdute in mare nel 1715. Preso dalle ricerche, Finn ha trascurato ogni altra cosa, inclusa la moglie Tess, dalla quale ha infine divorziato. Proprio mentre la donna sta cominciando a ricostruire la propria vita, lavorando a bordo di un mega-yacht di proprietà del miliardario Nigel Honeycutt, Finn scopre un indizio essenziale relativo al luogo in cui si trova il tesoro. Per riuscire a recuperarlo, egli si rivolge proprio a Honeycutt e alla sua giovane rampolla Gemma.

Ben presto, anche Tess non resisterà alla tentazione di scoprire finalmente quel tesoro che ha fatto naufragare il suo matrimonio, decidendo di unirsi al gruppo. Tuttavia, essi non sono gli unici sulle tracce delle leggendarie casse d’oro: Moe Fitch, un tempo mentore di Finn, e uno spietato gangster del posto chiamato Bigg Bunny hanno intenzione di battere Finn nell’impresa, anche a costo di eliminare la concorrenza. La corsa all’oro si rivelerà dunque ben più complessa e avventurosa del previsto.

Il cast e le location del film

Come anticipato, ad interpretare il cercatore d’oro Finn vi è l’attore Matthew McConaughey, che qui recita nuovamente accanto all’attrice Kate Hudson, interprete di Tess. I due avevano già recitato insieme in Come farsi lasciare in 10 giorni e hanno utilizzato la chimica sviluppatasi tra di loro su quel set per dar vita a questa nuova coppia di protagonisti che, anche se divorziati, provano ancora sentimenti l’uno per l’altro. Su questo set i due hanno anche rischiato di vivere una brutta avventura quando le acque dove si svolgevano le riprese si sono riempite di meduse. Questo inconveniente ha portato le riprese a doversi fermare per due giorni.

Accanto a loro, nel ruolo del miliardario Nigel Honeycutt vi è il celebre Donald Sutherland, mentre Alexis Dziena, vista anche nei film Broken Flowers, Nick & Norah – Tutto accadde in una notte e La fontana dell’amore, interpreta la giovane Gemma. Sono poi presenti gli attori Ray Winstone nei panni di Moe Fitch e Kevin Hart in quelli del gangster Bigg Bunny, uno dei pochi ruoli da cattivo della sua carriera. Per quanto riguarda le location presenti nel film, queste si trovano tutte nello stato Queensland, in Australia. Le scene di Key West sono state girate a Port Douglas, ma ci sono anche scene svoltesi a Brisbane, Gold Coast, Hamilton Island, Lizard Island, Airlie Beach e Hervey Bay.

Il finale di Tutti pazzi per l’oro: ecco come finisce il film

Nel finale del film, Finn chiede aiuto al suo ex mentore Moe Fitch e i due salvano Tess dalle grinfie di Bigg, che però la rapisce poi di nuovo sul suo aereo. Gemma porta a quel punto Finn all’aereo con la sua moto d’acqua e lui salta sul pontone dell’aereo mentre questo prende il volo. Mentre Bigg tenta di sparare a Finn, Tess riesce a buttarlo di fuori per ucciderlo. Liberi dal loro persecutore, alla fine il tesoro viene esposto nel museo di Moe, ora ribattezzato Museo Marittimo Fitch-Finnegan. Tess e Finn tornano poi insieme e scoprono addirittura che lei è incinta. Questo epilogo non solo conclude la trama con un lieto fine, ma apre anche nuove possibilità per il futuro dei personaggi, mostrando una riconciliazione e una nuova fase di vita insieme.

Il trailer di Tutti pazzi per l’oro e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Tutti pazzi per l’oro grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Now, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 20 giugno alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset. Non perdete l’occasione di vedere questa avvincente commedia romantica che unisce avventura e sentimenti in un mix perfetto, capace di intrattenere e emozionare.