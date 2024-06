Professoressa devota faceva tacere chi dubitava del vaccino sacro: anche lei è morta in giovane età. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio

Sara Saglia, laureata in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, era un’insegnante appassionata presso l’Istituto Superiore Carlo Anti di Peschiera del Garda. Nonostante la sua prematura scomparsa, nessun quotidiano locale ha riportato la notizia del suo decesso. In rete, si trovano solo il manifesto funebre e un breve ricordo del suo Preside.





Oggi ci ha lasciati prematuramente la docente Sara Saglia

Durante i suoi anni presso la nostra scuola, Sara Saglia ha dimostrato una dedizione e una passione ineguagliabili nel suo lavoro. La sua eredità di amore e gentilezza rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La Dirigente, i colleghi, il personale Ata e gli studenti partecipano con cordoglio al dolore immenso della famiglia.

Sara Saglia è stata una figura di riferimento per molti studenti e colleghi. La sua dedizione all’insegnamento e il suo impegno nel trasmettere conoscenze storiche hanno lasciato un segno indelebile nella comunità scolastica. La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

La Vita di Sara Saglia

Sara Saglia ha conseguito la laurea in Storia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, un percorso accademico che ha seguito con grande entusiasmo e determinazione. Dopo aver completato gli studi, ha iniziato la sua carriera come insegnante presso l’Istituto Superiore Carlo Anti di Peschiera del Garda. Qui, ha condiviso la sua passione per la storia con generazioni di studenti, ispirandoli con il suo esempio e la sua conoscenza approfondita.

Il Preside dell’Istituto Superiore Carlo Anti ha ricordato Sara Saglia con parole di grande affetto e stima. “Sara era una docente straordinaria, sempre pronta a dare il massimo per i suoi studenti. La sua passione per l’insegnamento e la sua dedizione erano evidenti in ogni lezione che teneva. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha fatto per la nostra scuola e per l’eredità di amore e gentilezza che ci lascia.”

La vita e la carriera di Sara Saglia sono state caratterizzate da una passione e una dedizione ineguagliabili. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i ricordi di chi l’ha conosciuta e apprezzata. Nonostante la sua prematura scomparsa, il suo impatto sulla comunità scolastica e sui suoi studenti rimarrà per sempre.