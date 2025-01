L’abbandono del Grande Fratello da parte di Jessica Morlacchi è stato uno degli episodi più discussi durante la diretta andata in onda l’8 gennaio 2025. La decisione della produzione di porre Jessica, Helena Prestes e Ilaria Galassi in nomination ha provocato una reazione molto forte della cantante, che ha scelto di lasciare la Casa in quanto delusa del fatto che il programma non abbia preso delle decisioni più drastiche nei confronti di Helena, non ha avuto paura di prendere questa scelta molto drastica.





I compagni di avventura insieme alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno cercato di ferlare per far rimanere dentro la Casa. Ma Jessica è convinta del fatto che la situazione è diventata insostenibile e lasciare era l’unica opzione possibile. Il suo addio è però stato solo il punto di partenza, infatti si sono susseguiti altri sviluppi che non si sono fermati al solo allontanamento dalla trasmissione.

Secondo le indiscrezioni, fuori dalla Casa Morlacchi non avrebbe voluto partecipare al collegamento a studio per un’ulteriore apparizione televisiva, ma avrebbe voluto tornare subito a casa. A rivelare queste parole, è stata una follower di Deianira Marzano che ha scritto in un post Instagram: “Non vuole entrare in studio”. Sicuramente si è parlato anche qui del suo comportamento fuori dalla casa che ha provocato delle discussioni.

E ancora, Morlacchi starebbe anche pensando di intraprendere delle azioni legali per come si sono svolte le cose che le hanno spinto ad andarsene. “Vuole consultare il suo legale” – ha detto una voce – per capire meglio la situazione e cosa possibile fare. A questo punto, non si può escludere che in merito alla sua uscita possa scatenarsi qualche evento legale. In diretta la cantante ha definito Helena “instabile”. Ancora una volta si è trattato di un’affermazione che ha suscitato molto clamore. Dal giudizio di Morlacchi, del resto, sembra essere lontano dall’essere conclusa. E se arriverà qualche querela?