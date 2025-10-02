Roma, Roberto Benigni sorpreso in auto senza cintura e al telefono: il video diventa virale





Un video che mostra Roberto Benigni mentre guida a Roma, in una strada centrale e trafficata, ha rapidamente guadagnato notorietà sui social network. Nel filmato, l’attore e regista toscano è ripreso mentre tiene il telefono in mano, senza indossare la cintura di sicurezza e senza utilizzare un auricolare. La clip, diffusa inizialmente su TikTok e successivamente su X, ha suscitato una serie di reazioni negative nei confronti del noto artista, con alcuni utenti che hanno ironizzato sul suo comportamento, facendo riferimento a uno dei suoi spettacoli più celebri, La più bella del mondo, dedicato alla Costituzione italiana, commentando: “Il Codice della strada più bello del mondo.”





Il video offre una versione inedita di Benigni, che sembra non prestare attenzione ai fan che lo riconoscono e cercano di salutarlo. Secondo quanto riportato, l’attore non avrebbe nemmeno risposto con un cenno o un sorriso, mantenendo lo sguardo fisso sulla strada e concentrato sul traffico. Questo momento privato e quotidiano è diventato oggetto di discussione sui social, sollevando interrogativi sul suo comportamento sia alla guida che nei confronti delle persone che avrebbero voluto interagire con lui.

Benigni nel suo nuovo spettacolo “Il Codice della Strada più bello del mondo” pic.twitter.com/cQ3UgYqJqh — Chance 🤺 Giardiniere 🍊 🔞 (@ChanceGardiner) October 1, 2025



I commenti sui social media sono stati variegati, con alcuni utenti che hanno espresso critiche nei confronti di Benigni. Un commento recita: “Potrebbero fargli la multa per uso del cellulare e la cintura non indossata ma lui è Benigni,” evidenziando la percezione che il noto regista possa sfuggire alle conseguenze delle sue azioni a causa della sua fama. Altri hanno notato la sua indifferenza verso i fan, scrivendo: “Cellulare, smart, non risponde, proprio uno del popolo!”.

Tuttavia, in mezzo alle critiche, ci sono anche voci che hanno cercato di difendere Benigni, sottolineando che le aspettative nei confronti di una celebrità possono essere irrealistiche. Un utente ha commentato: “Scusate, ma cosa vi aspettavate? Che scendesse dalla macchina per abbracciarvi? Che salutasse tutte le persone nel traffico che lo riconoscono?” Questo punto di vista mette in evidenza l’umanità di Benigni, suggerendo che, come chiunque altro, ha il diritto di vivere la sua vita privata senza dover rispondere a ogni richiesta di attenzione.

Il video ha sollevato anche una riflessione sul comportamento dei personaggi pubblici e sulle aspettative che il pubblico ripone in loro. Benigni, noto per la sua carriera di successo e il suo ruolo di figura iconica nel panorama culturale italiano, si è trovato al centro di una polemica che mette in discussione la sua condotta quotidiana. La reazione del pubblico dimostra quanto possa essere difficile per le celebrità mantenere un equilibrio tra vita privata e vita pubblica.

Inoltre, il fatto che Benigni sia stato ripreso in un momento così personale ha portato a interrogativi più ampi sul diritto alla privacy delle persone famose. Molti utenti dei social hanno espresso la loro opinione sul fatto che, nonostante la notorietà, le celebrità dovrebbero essere trattate con rispetto e avere la possibilità di vivere la loro vita senza essere costantemente sotto osservazione.

Il video di Roberto Benigni alla guida ha quindi messo in luce non solo il comportamento dell’attore, ma anche le dinamiche complesse tra celebrità e pubblico. Le reazioni sui social riflettono una varietà di sentimenti, dalla frustrazione alla comprensione, evidenziando come il contesto sociale e culturale influisca sulle aspettative nei confronti delle figure pubbliche.



