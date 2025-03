Zeudi Di Palma è stata nominata terza finalista del Grande Fratello, suscitando discussioni su possibili escamotage del suo fandom per garantirle la vittoria

La recente nomina di Zeudi Di Palma come terza finalista del Grande Fratello ha scatenato un acceso dibattito in vista della puntata di stasera, giovedì 13 marzo. Le dinamiche del programma potrebbero subire un cambiamento inaspettato, con la possibilità di un’eliminazione che ha sorpreso molti spettatori. Attualmente, sono in televoto Chiara, Helena e Stefania, e la tensione cresce mentre il pubblico si chiede chi abbandonerà la Casa durante il prossimo appuntamento.





Secondo le ultime statistiche, Helena Prestes risulta al primo posto con il 48,61% delle preferenze. Seguono Stefania Orlando con il 26,23% e Chiara Cainelli, che si trova in ultima posizione con il 25,17%. La nomination di Zeudi ha colto di sorpresa numerosi telespettatori, ma non i suoi fan, che, grazie alla sua amicizia con Helena, l’hanno sostenuta fino a questo punto. Tuttavia, il legame tra le due concorrenti ha subito un duro colpo dopo l’ingresso di Javier, portando a un cambiamento nelle preferenze del pubblico.

Il fandom di Zeudi, noto come “Zelena”, si è dimostrato estremamente attivo, tanto da essere accusato di utilizzare metodi discutibili per assicurarsi voti. Recentemente, è circolata una foto che mostra una conversazione in cui un fan di Zeudi prometteva una foto in reggiseno in cambio di voti per la concorrente. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla correttezza delle pratiche adottate dal suo gruppo di sostenitori.

Il giornalista Davide Maggio ha commentato la questione nel suo blog, evidenziando come la fanbase di Zeudi sembri aver oltrepassato i limiti. Ha scritto: “Qui c’è la falla di una fanbase letteralmente fuori controllo, tra gruppi Telegram organizzati e – udite, udite – invio di foto hot in cambio di voti”. Maggio ha anche notato che sui social si sono diffuse chat in cui alcuni membri del fandom inviterebbero anche utenti non seguaci del Grande Fratello a votare per Zeudi in cambio di contenuti piccanti.

La forza del fandom di Zeudi ha portato molti a credere che la vittoria della concorrente sia ormai scontata. Maggio ha dichiarato: “Il finale è scritto, purtroppo”, esprimendo la sua convinzione che Zeudi Di Palma sarà la vincitrice del Grande Fratello. Nella recente votazione per nominare la terza finalista, Zeudi ha ottenuto il 49,2% dei voti, superando Shaila Gatta, che si è fermata al 22,83%. Questo risultato ha evidenziato il crescente supporto per Zeudi, che ha saputo conquistare la simpatia del pubblico.

Il declino di Helena nel gradimento del pubblico è stato accentuato dal suo recente fidanzamento con Javier, il quale ha influito negativamente sulla sua immagine dopo la rottura del legame con Zeudi. Inoltre, il suo rientro in Casa, dopo un televoto flash deciso dalla produzione a causa di una lite con Jessica, ha ulteriormente minato la sua posizione.

La situazione attuale nel Grande Fratello appare quindi complessa, con le alleanze e le rivalità che si intrecciano in modi imprevedibili. Zeudi, forte del supporto del suo fandom, si trova in una posizione privilegiata, mentre Helena e Chiara devono affrontare la possibilità di essere eliminate. Il televoto di questa settimana rappresenta un momento cruciale per il destino dei concorrenti e potrebbe determinare l’andamento del programma nelle fasi finali.