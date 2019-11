Eros Ramazzotti dopo l’addio alla moglie Marica Pellegrinelli, avvistato con una nuova compagna?

Una cena romantica a lume di… 56 candeline! Eros Ramazzotti potrebbe aver festeggiato il suo compleanno in dolce compagnia: secondo i bene informati, il cantante ha passato la serata accanto a una nuova donna, di cui però non vuole svelare l’identità. Per lui è la prima festa da separato, dopo l’addio alla moglie Marica Pellegrinelli, la modella bergamasca più giovane di lui di 25 anni, madre dei suoi due figli piccoli, oggi legata all’imprenditore Charley Vezza.

È impegnato con il suo tour mondiale

In questo periodo l’ex storico di Michelle Hunziker è impegnato nel suo tour mondiale: dopo il Nord Europa, farà tappa in Israele, a Tel Aviv, e quindi arriverà in Italia, a Bolzano (26 novembre) e poi a Roma e Firenze (11 e 14 dicembre). Negli ultimi tempi l’artista romano ha dovuto mettere ordine nella sua vita: si è rifugiato nella sua tenuta di campagna a Torbiato di Adro, in Lombardia, vicino a Brescia, in compagnia del suo fido cavallo di nome Quairo.

Eros vive in una villa con vista panoramica sui filari della Franciacorta. Lì, nel regno dello spumante, il cantante ha voglia di brindare con le bollicine all’inizio di una nuova storia d’amore. Anche se ufficialmente sostiene di essere single, con buona probabilità non lo sarà ancora a lungo.

La storia con Marica Pellegrinelli, del resto, sembra archiviata in modo definitivo. Lei fa coppia fissa da mesi con il giovane imprenditore piemontese Charley Vezza. E Ramazzotti ha pure superato il duro scoglio psicologico di esibirsi all’Arena di Verona: proprio lì, dieci anni fa, conobbe Marica, della quale si innamorò all’istante. All’epoca la Pellegrinelli era una giovanissima modella incaricata di consegnare al musicista di Più bella cosa un premio nell’ambito dei Wind Music Awards. Non è difficile immaginare che cantare lì dopo la separazione dalla seconda moglie, in quello che avrebbe dovuto essere il loro decimo anniversario d’amore, sia stato un colpo al cuore per Eros.

Ma ormai il cantante romano, che è un vero combattente, si è buttato tutto alle spalle: i ritmi del tour mondiale sono talmente serrati che Eros non ha tempo per la malinconia, anche se il ricordo di Marica si presenta a ogni tappa, dal momento che è stata proprio lei a progettare l’itinerario dei concerti insieme a lui, quando stavano ancora insieme. Del resto il nome della tournée – Vita ce ri’ è – è il titolo di una dolce canzone che Eros ha dedicato all’ex moglie.

Single o meno, ora l’artista vuole andare con i piedi di piombo in amore. La sua priorità, nei momenti liberi, è stare accanto ai figli. Oltre ad Aurora – la primogenita avuta dalla conduttrice svizzera Michelle Hunziker – Ramazzotti ha due bambini, nati dal matrimonio con Marica: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Sono loro i regali di compleanno più belli per Eros.