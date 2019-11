Luciana Littizzetto in fuga, ecco cos’è successo in casa sua

Disavventura per Luciana Littizzetto nella sua casa di Torino, momenti segnati dalla paura e la fuga per via di una perdita di gas che l’ha messa in pericolo in casa sua. Ecco cos’è successo.

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere Luciana Littizzetto sempre al fianco di Fabio Fazio per il programma Che tempo che fa in onda sulla Rai ogni week durante la parte invernale del programma.

La presenza nello show ha fatto sì che la notorietà come satira politica della Littizzetto crescesse in modo esponenziale, come dimostrano alcuni dei suoi video diventati virali dopo la messa in onda del programma. Per non dimenticare anche i libri di successo che hanno sempre accompagnato la sua carriera televisiva. Adesso però ecco che troviamo Luciana Littizzetto protagonista di una news che la riguarda da vicino, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Luciana Littizzetto in fuga

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, nel corso delle ultime ore è stata diffusa una notizia che riguarda Luciana Littizzetto e un incidente avvenuto a casa sua che l’ha costretta alla fuga. Il tutto viene documentato su IG Stories dove dichiara: “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia. Hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare col piccone. Quindi ci hanno fatto evacuare la casa. Ed eccoci qua! Bene ma non benissimo!”.

Il video, inoltre, è accompagnato dal commento “Meno male che Raffa non c’è”, facendo così rifermento all’intervista che si era tenuta qualche giorno fa nell’abitazione della Littizzetto per l’intervista rilasciata al programma di Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu.

“Non mi ha voluta sposare”

In occasione dell’intervista realizzata per il programma di Raffaella Carrà, fatta nel salotto di casa di Luciana Littizzetto, ecco che la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato del matrimonio mancato con Davide Graziano. La loro relazione è finita già da tempo, ma sul perché i due non siano mai convolati a nozze ha spiegato: “Non mi hanno mai voluta sposare, che è diverso. Se penso al giorno del matrimonio, lo penso un incubo peggio di Sanremo”.

Subito dopo, parlando dei preparativi del matrimonio e della conseguente ansia che spesso nasce in attesa del grande giorno, Luciana Littizzetto ironizza come solo lei sa fare e, a Raffaella Carrà, dichiara: “Tutte quelle robe lì del pranzo, il menù, le bomboniere. Però mi piace molto andare a i matrimoni degli altri”.