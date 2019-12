Maria De Filippi in lutto, la confessione scioccante: “Il dolore mi lacera”

L’attenzione mediatica oggi si concentra nuovamente su un fatto che ha sconvolto tutte le persone vicine ad Amici di Maria De Filippi. Di tratta di un lutto che ha lasciato senza parole anche i fan, un uomo strappato alla vita quando era ancora molto giovane.

Lutto per Maria De Filippi

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere meglio Maria De Filippi in veste di conduttrice di Uomini e Donne oltre che per Amici. La cosa che è sempre piaciuta alla conduttrice riguarda proprio la vicinanza ai giovani, dare loro modo di avere una grande occasione per trovare l’amore o la strada nel mondo dell’arte. Molto spesso con loro si instaurano dei legami davvero profondi che durano anche negli anni, come ad esempio quello con Raffaella Mennoia o anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Piccole sfide vinte che hanno meritato la fiducia della De Filippi.

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, oggi a far discutere è stata la confessione fatta da un ballerino per via del lutto in questione.

“Il dolore mi lacera”

Non molto tempo fa una notizia di cronaca ha raccontato la morte di un ragazzo di soli 26 anni, ucciso per via di uno strangolamento a causa della furia omicida messa in atto da Marcus Bellamy, ex fidanzato di Valerio Pino nonché ex ballerino professionista della squadra di Amici di Maria De Filippi.

Valerio Pino aveva parlato di Bellamy come l’uomo che più aveva amato nella vita, ma appena ha appreso la notizia dell’omicidio messo in atto da lui, il ballerino secondo quanto riportato da kontrokultura, in un tweet ha dichiarato: “Questa notizia è così pesante da schiacciarmi il cuore. Il dolore mi lacera dentro. Sto male, piango e non riesco a dormire. Mi sento morire. Avrei voluto amarti tutta la vita come è stato nei 5 mesi vissuti assieme”.

Lo sfogo dell’ex fidanzato

Ad accogliere il tweet è stato l’ex fidanzato di Valerio Pino, Oscar Wilder, che ha commentato la notizia a Cronachesocial.com.

Wilder parlando appunto di Valerio Pino ha dichiarato: “Scopro solo ora dei tradimenti di Valerio. Siamo stati insieme 11 anni a Madrid e adesso ho scoperto che durante quegli anni mi ha tradito sia con Ricky Martin (nel 2008, ndr) che con qualcuno di ‘Amici’. È una notizia devastante. Non ho mai voluto cercare nulla su internet riguardo la sua vita perché temevo di trovare qualcosa di doloroso per me”.