Oroscopo Branko Domani Martedi 22 Ottobre 2019, previsioni segno per segno

ARIETE – AMORE La dissonanza creata da Venere e Sole rendono le cose difficili nella coppia. Se cerchi l’amore tarderà ad arrivare, se cerchi recuperare un rapporto dovrai aspettare. LAVORO Marte crea un sacco di seccature, i rapporti di lavoro restano tesi per tutta la settimana. Meglio giovedì e venerdì. SALUTE Pratica sport è il solo modo per esorcizzare Marte. Attenzione a febbre o, ai primi virus intestinali.

TORO – AMORE Sono in arrivo un sacco di difficoltà con il partner, non si esclude un cambiamento all’interno della coppia, soprattutto, se il rapporto è in crisi da tempo. Porta pazienza. LAVORO Metti in pratica il buon senso, attendi ad investire, non eccedere nelle spese altrimenti potresti ritrovarti a dover affrontare situazioni più grandi di te. SALUTE Un calo fisico è alle porte, il cielo di ottobre potrebbe farsi sentire dal punto di vista fisico. Iniziano i mali di stagione.

GEMELLI – AMORE Venere in Bilancia ti regala delle novità in amore, la sua benevola presenza è l’artefice di nuove opportunità affettive se cerchi l’anima gemella. Giorni felici in vista. LAVORO Marte in Bilancia è un toccasana per te, il lavoro e la professione godono di ottimi risultati. SALUTE Settimana positiva per rimettere in ordine corpo. Marte in ottima sintonia al Sole è il sostegno giusto per iniziare una nuova attività sportiva.

CANCRO – AMORE Il partner potrebbe coinvolgerti in una serie di novità, per alcuni non si esclude un viaggio fuori porta. Venere favorevole aumenta la passione, buone notizie in arrivo. LAVORO Il cielo è tutto a tuo favore, l’ammasso planetario dallo scorpione è l’artefice delle novità in arrivo. Denaro in arrivo. SALUTE Giorni favorevoli dal punto di vista del fisico. La Luna dona forza fisica e benessere emotivo.

LEONE – AMORE Nonostante Giove positivo, senti un calo psicofisico nei confronti del partner. Il cielo non è così stimolante dal punto di vista affettivo, il partner potrebbe risentirne. LAVORO Nuove opportunità che possono arrivare da un viaggio di lavoro, settimana proficua. SALUTE Una sana dieta alimentare resta in assoluto la scelta più immediata da attuare. Giove fa prendere qualche chilo in più del dovuto.

VERGINE – AMORE Sono giorni in cui potrai organizzare un cambio immobiliare, l’arredamento nuovo della tua casa o in alcuni casi trasferiti in un’altra città. Amore al top. LAVORO Iniziare una nuova attività con Saturno significa radicare per lungo tempo la tua professione. SALUTE La tua natura instabile crea spesso ansia inutile e incapacità di agire nei momenti difficili. Tieni a bada l’emotività.

BILANCIA – AMORE Giorni straordinari, la presenza di Sole e Venere sono la carica giusta per dare un segno positivo al rapporto affettivo. È il momento giusto per fare un viaggio. LAVORO L’economia, la professione, i progetti stanno vivendo un periodo davvero sereno, ti senti realizzato, capace di sostenere le battaglie più dure. SALUTE Grazie a Venere, Marte e Sole puoi cambiare look o fare un ritocco estetico se ami andare dal chirurgo estetico.

SCORPIONE – AMORE Venere nel segno dal 9 al 31 ottobre^ arricchisce le tue giornate nella coppia con romanticismo e passione. La Luna porta novità importanti in famiglia. LAVORÒ Soldi inaspettati in arrivo, Mercurio nel segno arricchisce positivamente la tua economia. SALUTE Momento favorevole, finalmente hai ripreso i tuoi ritmi, il sostegno positivo del cielo ti aiuta a rimettere in ordine il fisico.

SAGITTARIO – AMORE Il partner potrebbe farti una sorpresa e partire improvvisamente per una meta a te sconosciuta. Se cerchi la passione o il colpo di fulmine è tutto in arrivo. LAVORO Se stai cercando una nuova occupazione un nuovo contratto è assicurato. Novità che arrivano da fuori città. SALUTE Iniziare la settimana con una sana dieta alimentare e una buon attività sportiva significa aver già vinto.

CAPRICORNO – AMORE Saturno ti sta chiedendo un impegno maggiore del dovuto in amore, non sei fatto per le responsabilità a lungo termine. Vivi più serenamente l’amore. LAVORO Un contrasto può arrivare con un collaboratore di lavoro, il contesto lavorativo è austero. SALUTE Hai messo sotto sforzo il fisico, stia esagerando dal punto di vista pratico, prendi qualche giorno di riposo.

ACQUARIO – AMORE Giorni straordinari, l’amore è in sintonia con tutto ciò che più ti piace, non si esclude un viaggio di piacere, una casa nuova, un incontro inaspettato, anche amicale. LAVORO Novità importanti arrivano da un uomo di legge, Marte e Sole sono il sostegno giusto per riqualificare la tua posizione lavorativa. SALUTE Il tuo punto debole sono le ginocchia. Saturno potrebbe risvegliare vecchie patologie.

PESCI – AMORE Giorni magici, il mare, il lago, il fiume, non importa dove decidi di trascorrere un week-end con il partner, l’importante è trovarsi in riva al mare, sulla sponda di un fiume o su un lago. LAVORO Settimana bollente, arriva per te una carica di lavoro inaspettato. SALUTE Energia fisica da vendere, sei in un momento astronomico molto favorevole. Il cielo indica forza fisica e Self-control.