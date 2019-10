Principe Carlo, il suo hobby raccapricciante e disgustoso: “Ha insistito per guardare”

Ancora una volta il Principe Carlo ha trovato il modo per far parlare di sé per via di un qualcosa di molto personale che lo riguarda da vicino. A quanto pare il figlio della Regina Elisabetta avrebbe un hobby particolare che lo accompagna dalla tenera età, ecco di cosa si tratta.

Il Principe Carlo e il rapporto con il padre

In questi anni ha fatto spesso discutere il rapporto che il Principe Carlo ha avuto con il padre. Un legame complesso e articolato da molte differenze caratteriali che la serie The Crown, prodotto da Netflix, sta raccontando senza nessuna censura.

Il Principe Filippo ha sempre vissuto all’ombra della moglie, la Regina Elisabetta, motivo per cui ha cercato di impartire la sua educazione militare al figlio? A quanto pare i due, nel corso della loro vita, avrebbero avuto molteplici scontri che li hanno spinti ad allontanarsi. Infatti, è sempre difficile trovare delle immagini che ritraggano insieme il marito e il figlio della Regina Elisabetta. A far discutere oggi è un altro genere di notizia che vede coinvolto il Principe Carlo, ecco di cosa si tratta.

Principe Carlo, l’hobby raccapricciante

Il Principe Carlo nell’arco della sua vita è spesso stato protagonista del mondo del gossip per via delle sue vicende sentimentali, le quali l’hanno visto conteso tra Lady Diana e l’amore della sua vita Camilla Parker Bowles. Poco dopo il matrimonio però con la donna amata da sempre, il figlio della Regina Elisabetta ha sempre cerato di mantenere un profilo basso e riservato. Non sempre però quanto detto è stato possibile per il Principe del Galles.

Nel corso delle ultime ore a far discutere è stato l’hobby raccapricciante che il Principe Carlo avrebbe avuto fin da bambino e che lasciò senza parole una sua zia.

“Carlo era affascinato”

A quanto pare il Principe Carlo avrebbe avuto sempre una particolare passione per la medicina, almeno così viene dimostrato da quanto raccontato dalla Principessa Alessandra nonché zia del figlio della Regina Elisabetta.

La cosa che lasciò senza parole la donna fu il fatto che, a seguito di una ferita, il Principe Carlo ancora bambino insistette per assistere alla medicazione e pulizia della stessa senza lasciare quasi spazio al medico. L’episodio in questione venne raccontato dalla Principessa Alessandra in una lunga lettera dove aggiunse: “Carlo ne era affascinato e ha insistito per guardare. Bambino raccapricciante, non trovi?”. Chissà se il figlio della Regina Elisabetta, ancora oggi, coltiva questo suo hobby raccapricciante.