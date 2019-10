Terremoto oggi 28 Ottobre, forte boato avvertito al nord: panico tra la gente

L’Italia continua a tremare e nelle scorse ore si è registrata nel pordenonese una scossa di terremoto modesta. Nello specifico, la scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di ieri poco prima delle ore 19 e pare che abbia causato tanta paura tra la popolazione. La scossa di terremoto pare che sia stata registrata dall’istituto di Geofisica e Vulcanologia in diretta e anche dalla Protezione Civile FVG con epicentro a Cavasso Nuovo. Anche i vigili del fuoco ed i vari centralini sono stati letteralmente presi d’assalto dalle numerose chiamate da parte di cittadini piuttosto preoccupati. Il Sisma è stato anche avvertito tutta la zona anche a Maniago e anche tutta la Pedemontana pordenonese e anche nella zona Montana. Fortunatamente non è stato registrato alcun danno e non sono arrivate nemmeno segnalazioni per lesioni su edifici, strade palazzi.

Tuttavia la scossa di terremoto c’è stata ed è stata anche abbastanza avvertita dai cittadini ma fortunatamente non si sono registrati danni a cose e soprattutto a persone. I dati prodotti dal centro nazionale INGV, mostrano comunque un sisma con ipocentro situato a 13 chilometri di profondità sotto il livello del terreno, mentre i comuni toccati dal terremoto sono stati i seguenti: Cavasso Nuovo, Meduno, Fanna, Frisanco, Sequals, Arba, Maniago, Travesio, Vajont, Tramonti di Sotto, Castelnuovo del Friuli.

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è registrata poi prima di cena con un epicentro oltre i 10 km ed ha interessato i comuni di Montereale Valcellina, Clauzetto, Tramonti di Sopra, Andreis, Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Vivaro, Vito d’Asio, Forgaria nel Friuli, Ragogna, Barcis, Dignano, San Giorgio della Rinchivelda, San Daniele del Friuli, San Quirino.

Terremoto, la terra trema ancora nel pordenonese

Anche in questo caso i vigili del fuoco e i centralini sono stati presi d’assalto da tante telefonate e fortunatamente anche in questa occasione, non è stato registrato alcun danno tra Maniago e la Pedemontana di Pordenone. Nel corso della giornata di ieri e nella serata, non ci sono comunque registrate altre scosse e di conseguenza gli esperti sostengono che non siamo in presenza, almeno per il momento di uno sciame sismico nella zona friulana vicina al Vajont. Va segnalato nelle ultime ore soltanto una scossa di terremoto di grado 2.3 registrata nel Tirreno meridionale lontano 85 km dalla provincia di Cosenza, non sono stati registrati danni né tantomeno segnalazioni, ma in questo caso solo tanta paura.