Albano e Romina mano nella mano: il commento di Loredana Lecciso

Il mondo del gossip ancora oggi torna a concentrare la sua attenzione sul triangolo più discusso di sempre: Albano, Romina e Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco è stato pizzicato insieme all’ex moglie mano nella mano?

Albano Carrisi e l’amore

In questi anni abbiamo avuto modo do vedere spesso Albano Carrisi nel mirino delle news per via del triangolo amoroso con Loredana Lecciso e Romina Power, le due donne più importanti della sua vita e che gli anno donato la gioia di diventare padre.

L’amore per il cantante di Cellino San Marco è sempre stato il perno di tutto, un sentimento così forte che ha influenzato la vita come l’arte. La dimostrazione di quando detto è contenuta nel fatto che l’artista ha dedicato a ognuno dei suoi figli una canzone che parli di loro. Nonostante questo i fan ancora si chiedono chi, tra Loredana e Romina Power, si trovi al suo fianco nel quotidiano.

L’eterna faida tra le due donne della vita del cantante sembra essere un qualcosa destinata a far parlare di sé sempre, nonostante le cose, a volte, sembrino essere molto chiare.

Albano e Romina mano nella mano

A tenere banco nel mondo del gossip troviamo l’avviamento di Albano e Romina mano nella mano. A diffondere la notizia è stato il magazine di Kontrokultura ed ecco che domanda sorge spontanea: possibile che nel cuore di Albano ci sia posto solo per Romina Power?

L’amore per la coppia di cantanti è stato quel sentimento che li ha tenuti sempre insieme, la chiave del successo e la spiegazione di ogni canzone… Ma inutile negare come anche la presenza di Loredana Lecciso sia evidente nella vita del cantante come dimostrato dalle foto che la donna spesso condivide sui social e che sembrano essere una chiara risposta a chi vede Albano solo al fianco di Romina Power.

“Sono stata troppo impulsiva”

Loredana Lecciso ha avuto modo di raccontate il nuovo rapporto che la donna ha instaurato con Albano Carrisi in questi anni, nonostante le continue crisi che hanno investito il loro rapporto. Non a caso, Loredana Lecciso in occasione di una lunga intervista rilasciata a Chi ha dichiarato: “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui. Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice“.