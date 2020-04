Ambra Angiolini si difende dagli attacchi sui social “Non mi sono rifatta!”

Non c’è che dire sul fatto che Ambra Angiolini sia una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Per un po’ di tempo Ambra è stata lontana dal mondo della televisione e del cinema, ma ultimamente è tornata e tra l’altro anche molto attiva sui social network. In questi giorni di quarantena, Ambra Angiolini ha fatto diverse dirette e sul suo profilo Instagram ha anche pubblicato diversi post. Ad ogni modo, sembra che sia finita al centro dell’attenzione per un dettaglio che tutti i suoi fan non hanno potuto non notare. Ma di cosa si tratta?

Ambra Angiolini al centro della bufera, si difende sui social

Ne è passato di tempo da quando Ambra Angiolini ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo con la trasmissione Non è la RAI, dove tra l’altro è stata una protagonista assoluta. Nel tempo poi è diventata un’ attrice pluripremiata ed è riuscita a conquistare il pubblico grazie al suo talento, ma anche alla sua spontaneità e simpatia. Ambra però è anche tanto altro, perché è una donna estremamente generosa e lo ha dimostrato in questi giorni drammatici che tutti noi stiamo vivendo per via dell’ emergenza coronavirus ed ha partecipato ad una importantissima raccolta fondi. Pare che sia stata proprio lei la promotrice di una gara di solidarietà per poter aiutare tutte le famiglie di Brescia che sono state colpite economicamente da questa emergenza.

Ricordiamo che Brescia e Bergamo sono stati i comuni più colpiti da questa pandemia. Così Ambra è voluta scendere in campo in prima persona e ha lanciato l’iniziativa con una diretta Instagram riunendo così in collegamento telefonico Molti personaggi del mondo dello spettacolo e cantanti tra cui anche il suo ex Francesco Renga.

I fan notato un dettaglio nella diretta…

In molti si sono complimentati con lei per questa iniziativa davvero nobile, ma durante la diretta qualcuno non ha potuto non notare un dettaglio. Sembra che in molti abbiano notato qualcosa di diverso nel suo sorriso e avrebbero avanzato l’ipotesi che l’attrice si fosse rifatta i denti: “Ambra cosa hai fatto ai denti?” e ancora “Peccato per il sorriso che non è più il tuo“, hanno scritto alcuni utenti. Ad ogni modo l’attrice ha voluto ribadire ancora una volta di non aver fatto assolutamente nulla ai denti, ma semplicemente di aver portato in passato l’apparecchio. Nessun cambiamento sostanziale per l’attrice che ha semplicemente messo l’apparecchio per correggere qualche difetto del suo sorriso, che oggi infatti appare più bello che mai.