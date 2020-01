Hug Grant rompe il silenzio sulla morte di Lady Diana: “Ecco chi l’ha uccisa”

L’attenzione dei media internazionali torna a concentrarsi sulla morte di Lady Diana. A rompere il silenzio questa volta è stato l’attore Hug Grant che è sceso in campo per difendere il Principe Harry, anni dopo la tragica scomparsa della madre.

Lady Diana morte

Nel corso degli anni sono state tante le ipotesi pubblicate in merito alla morte di Lady Diana. Ricordiamo che la donna poco prima di morire aveva avviato una relazione con Dodi Al Fayed, la quale era diventata particolarmente interessante per i media inglesi e internazionali.

Lady Diana, infatti, veniva seguita in ogni parte del mondo dato che qualsiasi momento della sua vita era diventato oro per i giornali. Ricordiamo anche che, sempre in quei mesi, i media italiani fotografarono la coppia durante le loro vacanze in Sardegna prima di recarsi a Parigi.

A oggi la morte di Lady Diana continua a essere avvolta nel mistero, ma secondo le fonti ufficiali l’incidente in cui perse la vita insieme a Dodi Al Fayed è da ricondurre a un incidente verificatosi mentre i due stavano cercando di fuggire agli occhi indiscreti dei paparazzi.

Hug Grant rompe il silenzio

Recentemente, prima del divorzio dalla famiglia reale, Harry era intervenuto con un lungo comunicato stampa diretto ai media che da tempo seguivano la moglie Meghan e che spesso pubblicano delle notizie infondate sulla donna. Il Duca di Sussex ha parlato della ‘storia che si ripete’ avendo visto cos’è successo alla madre sempre e costantemente nel mirino della stampa, anche nel momento del dolore per via dell’incidente, durante il quale sono stati realizzati degli scatti che raccontavano nel dettaglio i momenti dopo la morte della Principessa triste.

Quanto detto potrebbe anche essere il motivo principale per il quale Harry avrebbe preso la drastica decisione di annunciare il divorzio dalla famiglia reale. A intervenire in merito è stato anche l’attore Hug Grant, che ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua.

“La stampa ha ucciso Lady Diana”

In occasione di una recente intervista che il Principe Harry ha rilasciato al programma condotto da Andy Cohen, secondo quanto riportato da Lettoquotidiano, l’attore britannico Hug Grant parlando del Principe Harry ha dichiarato: “Sono sostanzialmente dalla parte di Harry… La stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre, ora stanno facendo a pezzi sua moglie”. Successivamente, commentando la scelta che ha preso il Duca di Sussex ha concluso dicendo: “Penso che sia un uomo, il suo compito è proteggere la sua famiglia, quindi sono con lui”.