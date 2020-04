Le Iene Anticipazioni puntata 21 Aprile 2020: “Non è stato facile”

Il Covid-19 ha fermato per diverso tempo anche la redazione de Le Iene anche per via di alcuni contagi che si sono verificati tra i membri della redazione. Adesso però Le Iene sono pronti a tornare in scena e a raccontare quanto di sconcertante si sta verificando nella nostra nazione. Dunque, quando torna il programma in onda?

Quando torna in onda Le Iene?

Il Coronavirus è riuscito a fermare molto dei programmi televisivi che non erano ritenuti necessari, ma nessuno avrebbe mai immaginato davvero che potesse fermare anche Le Iene che con le sue inchieste giornalistiche è sempre stato un passo avanti a tutti. Il perché del blocco potrebbe dipendere da alcuni contagi ma la verità potrà essere rivelata solo quando il programma tornerà in onda raccontando nuovamente quello che sta accadendo in Italia in queste settimane.

Dopo un lungo tempo di attesa, ecco che Le Iene finalmente è pronto a tornare in prima serata e da giorno 21 aprile 2020. Questi mesi sono stati davvero molto difficili per la redazione che prima ha dovuto affrontare la morte di Nadia Toffa e poi il Codiv-19, adesso però è il tempo di chiedersi: cosa cambierà nel programma?

Le Iene parlano del Coronavirus

A raccontare le ultime novità in merito al Codiv-19 sarà anche la redazione de Le Iene nonostante il mese di pausa imposto per via delle nuove norme governative.

A raccontare il tutto è stato Davide Parenti che al Corriere della Sera ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Si, il 70 per cento dei servizi verterà su questo tema. È ciò che sta catalizzando l’attenzione della gente. Faremo giri per le strutture sanitarie dimesse dalla regione Lombardia, molte di cui in ottimo stato. Ci chiederemo come sia possibile che nuove strutture siano state costruite quando ce n’erano di già pronte e perfettamente funzionanti”.

“È stata una vera sfida”

L’intervista rilasciata da Davide Parenti al Corriere della Sera è stato anche il modo perfetto per annunciate quali saranno i temi tratti in puntata a Le Iene dichiarando: “Parleremo inoltre della truffa delle mascherine, della situazione in Veneto e delle possibili cure”.

Successivamente l’autore del programma di Italia Uno ha spiegato come non mancheranno durante la puntata de Le Iene anche dei momenti satirici che permetteranno al pubblico di ridere: “Ma avremo anche servizi più leggeri, sopratutto scherzi. Organizzarne in queste condizioni è stata una vera sfida. Il primo ci porterà nella casa di Michelle Hunziker“.