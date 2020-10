Romina Power non ci sta, il duro sfogo su IG: Affonderemo nella Me**a!

Romina Power usa parole forti sul suo profilo social

Romina Power da anni ormai si batte per alcune questioni molto importanti sia per l’ambiente che per la salute di tutti. Qualche settimana fa, infatti, è scesa in campo in prima persona a Manduria dove ha invitato politici e abitanti ad avere un atteggiamento più responsabile nei confronti della natura circostante. Tale appello ha fatto si che in molti rispondessero e si unissero ai suoi appelli.

Poche ore fa, la cantante ha pubblicato sul suo profilo social una foto che ritrae una spiaggia del Salento ed ha evidenziato come i ricchi continuano a portare avanti una vita di sfarzi e di sprechi. Noi comuni mortali, invece, siamo costretti a navigare nel letame. Parole molto forti, quelle dell’artista che però sono state condivise da molti suoi seguaci. (Continua dopo il post)

Le lunghe battaglie dell’artista

L’ex moglie di Al Bano è una combattente e lo dimostra ogni volta che bisogna esporsi. Romina Power ci tiene molto alla salvaguardia della natura, degli animali e anche dell’ambiente. ll post pubblicato su Instagram ha raccolto tantissimi like e altrettanti commenti che condividono in pieno il suo pensiero. In particolare, la sua lotta, è rivolta soprattutto alla regione Puglia che l’ha accolta quando si è trasferita dagli Stati Uniti.

Tutti ricorderanno come l’attrice e cantante Romina, da anni, abbia portato avanti delle vere e proprie battaglie. Lo scorso anno, ad esempio si è molto esposta per la questione del 5G. Ora, grazie ai social network, si scoprono giorno dopo giorno tutti i suoi impegni quotidiani.

L’appello dell’ex moglie di Al Bano per il suo amico Casimiro

Romina Power come già detto in precedenza, in questi anni ha sempre deciso di investire il suo tempo e la sua passione nelle battaglie a tutela della natura, degli animali e anche della terra. Non è la prima volta che si schiera a favore degli animali e in questo caso lo ha fatto con il suo toro Casimiro.

La storia dell’animale ha appassionato il web ma anche la stessa cantante, che sembra avere tutte le intenzioni di voler aiutarlo nel trovare qualcuno che lo adotti e che gli permetta di vivere in modo sereno. Non a caso, nell’appello scritto su Instagram da parte di Romina Power è possibile leggere: “Il toro, Casimiro di un anno e mezzo cerca casa. Salvato dal mattatoio non lo possono più tenere dove sostano i poveri vitelli prima di essere uccisi. Cerco qualcuno che abbia uno spazio dove ospitare Casimiro. Le spese di viaggio a carico mio. Verrò ad accertarmi che lui stia bene”.