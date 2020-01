Stasera in TV: Film di Oggi Venerdi 31 Gennaio 2020 Programmi Tv prima serata

CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA REAL TIME Ore 21.10 Il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa fa tappa a Valle d’Itria. Le tre pasticcerie di oggi sono “Bar Fod”, “Velletri”, e “Emalu”: verranno votate sull’aspetto del locale, il cabaret delle paste e il loro “pezzo forte”.

LIBERI DI SCEGLIERE RAI PREMIUM Ore 21.10 con Alessandro Preziosi Il sogno del magistrato Marco Lo Bianco è strappare i minori alla ‘Ndrangheta. Così, quando in tribunale si trova davanti Domenico, affiliato a una cosca, dispone il suo immediato allontanamento dalla Calabria…

ART NIGHT RAI 5 Ore 21.15 La puntata è dedicata alla mostra che mette a confronto due tra i più grandi scultori: Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen. Voce del documentario è l’attore Lorenzo Richelmy. Segue la puntata di Civilizations dal titolo «Primi incontri».

LA SUPPLENTE CINE 34 Ore 21.10 (It. ’75) di Guido Leoni con Carmen Villani, Dayle Haddon LA Un liceale prende una sbandata per la propria professoressa di scienze. Ma la scarsa disponibilità dell’insegnante lo costringerà a ripiegare sulla sorella di quest’ultima.

INGA LINDSTROM – L’AMORE NON MUORE MAI LA 5 Ore 21.10 (Ger.2016) con Christine Schorn, Cornelia Ivancan Britta e Lilja condividono l’amore per l’isola sulla quale vivono e il lutto per la perdita improvvisa rispettivi amori. Ma per loro c’è ancora speranza…

MISS MARPLE – NELLA MIA FINE È IL MIO PRINCIPIO PARAMOUNT NETWORK Ore 21.10 (Usa/G.B. 2013) di David Moore con Julia Mckenzie Mentre si trova da un’amica rimasta vedova, Miss Marple conosce un giovane e simpatico impiegato che le confida un suo grande sogno…

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO RAI MOVIE Ore 21.10 (Usa/Australia/Cina ’15) con Jason Bateman Lama Simon e Robyn sono una giovane coppia la cui vita procede tranquillia. L’incontro con un compagno del liceo manda il loro mondo in tilt, facendo riemergere segreti del passato.

IL CASTELLO IRIS Ore 21.00 (Usa ’01) di R. Lu- rie con Robert Redford Lama Il generale Irwin è condannato a 10 anni di carcere per aver causato la morte di alcuni suoi soldati. Dovrà vedersela col direttore della prigione, che non vede di buon occhio la sua popolarità tra i detenuti.

BLACK WATER RAI 4 Ore 21.20 (Can.a 2018) di Pasha Patriki con Jean-Claude Van Damme. L’agente della Cia Scott Whe- eler è tenuto prigioniero con un altro uomo a bordo di un sottomarino nucleare. Con l’aiuto di un inaspettato alleato cercherà di scappare…

I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA NOVE Ore 21.25 Nuovo appuntamento con il meglio della satira di Maurizio Crozza che prende di mira i personaggi politici e non solo. Tra le sue imitazioni più riuscite: quella di Napalm 51, il complottista che vive con la mamma.

ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI TV 8 Ore 21.30 Questa volta Alessandro Borghese testa 4 ristoranti situati in Franciacorta alla ricerca del miglior ristorante con degustazione «bollicine». Il bonus del conduttore viene assegnato al miglior Risotto allo spumante.

PROPAGANDA LIVE LA 7 Ore 21.25 Seconda puntata di questa settimana per il riuscito mix di informazione e ironia che da sempre è il segno distintivo del programma di Diego Bianchi, Zoro. Un soprannome che ha scelto nel 2003, quando ha iniziato la sua attività di blogger

AQUAMAN PREMIUM CINEMA ore 21.15 Già presente in Justice League e “Batman v Superman: Dawn of Justice”, il protettore degli oceani interpretato da Jason Momoa è protagonista di un film tutto suo che ha incassato 1 miliardo e 148 milioni di dollari, più di ogni altro titolo basato sui personaggi della DC Comics. Nel cast, anche Nicole Kidman e Amber Heard.

CRIMINAL MINDS FOX CRIME ore 21.05 Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) e gli altri profiler dell’Fbi guidati da David Rossi (Joe Mantegna) tornano con i dieci episodi della stagione finale. Il loro ultimo obiettivo è Everett Lynch, serial killer soprannominato “Il camaleonte”.

GRANDE FRATELLO VIP CANALE 5 ore 21.20 Non c’è edizione del “GF” esente da polemiche provocate dal comportamento dei concorrenti. Non fa differenza quella condotta da Alfonso Signorini: la prima espulsione è arrivata cinque giorni dopo il debutto, quando Salvo Veneziano ha dovuto lasciare la Casa in seguito ad alcuni suoi commenti sessisti.

LIBERI DI SCEGLIERE RAI PREMIUM ore 21.20 Carmine Buschini è il rampollo di un clan della ‘ndrangheta, Alessandro Preziosi è il magistrato che vuole sottrarlo al suo destino. Film tv di forte impatto.

IL CANTANTE MASCHERATO RAIUNO ore 21.25 Con la proclamazione del vincitore, l’ultimo a essere smascherato, finisce la prima edizione della gara musicale condotta da Milly Carlucci. Tra i giudici, Ilenia Pastorelli.

NCIS: LOS ANGELES RAI DUE ore 21.20 «Un bijoux» Il team NCIS collega il furto di un prototipo di drone sottomarino alla parte elaborata di un sofisticato videogiochi. Durante le indagini, Callen e Sam (LL Cool J, 52) ritrovano il broker assicurativo Katherine Casillas (Moon Bloodgood). A seguire, l’episodio «Risorse umane».

VIVI L’ITALIA RAI TRE Ore 21.20 L’onorevole Michele Spagnolo (Michele Placido, 73), cinico e bugiardo, ha sempre anteposto i propri interessi a quelli del Paese. Colpito da un ictus durante un incontro con l’amante, perde i freni inibitori e dice tutto quello che gli passa per la testa. Finirà per rivelare segreti e misfatti a lungo nascosti…

QUARTO GRADO RETE 4 Ore 21.20 Il programma di Gianluigi Nuzzi (50 anni) continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica. Per contattare la redazione (non solo durante le puntate) basta chiamare il «centratane», che risponde al numero 02/30309010.

GRANDE FRATELLO VIP CANALE 5 Ore 21.25 Alfonso Signorini cerca di fare un po’ d’ordine tra le esuberanze degli inquilini: liti e discussioni continuano a tenere banco nella casa e vengono commentate in studio da Pupo (64) e Wanda Nara. Una curiosità: l’unica parte della Casa che non è mai cambiata dalla prima edizione è il Confessionale.

LA FREDDA LUCE DEL GIORNO ITALIA 1 Ore 21.20 Will Shaw (Henry Cavili, 36) accompagna la famiglia in vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione scopre che alcuni criminali gli hanno sequestrato la madre, il fratello e la fidanzata. Per salvare i propri cari, Will si ritrova a scavare nei cupi segreti di suo padre Martin (Bruce Willis, 64).

RAI UNO

16.30 TG1 TELEGIORNALE/16.40 TG1 ECONOMIA

16.50 LA VITA IN DIRETTA Attualità

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.30 PRIMA FESTIVAL con Gigi e Ross

20.40 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus

21.25 IL CANTANTE MASCHERATO Musicale con Milly Carlucci, Francesco Facchinetti

0.10 TV7 Settimanale del Tg1 Attualità

1.15 Tg1 Notte

1.45 Che tempo fa

1.50 Cinematografo

2.45 Sottovoce

3.15 Rainews24

RAI DUE

20.30 TG2 TELEGIORNALE/

21.00 TG2 POST

21.20 NCIS – LOS ANGELES «Un bijoux» – «Risorse umane» Un tenente della Marina scompare dalla scena di un incidente d’auto. Sam Callen e il resto del team scoprono che il suo laptop è scomparso assieme a una serie di informazioni riservate sui Navy Seal.

23.45 FILM-Thriller STOLEN (Usa 2012) con Nicolas Cage

1.00 CALCIO TOTALE – SPECIALE CALCIO MERCATO

2.25 Sospetti 2 Fiction

4.00 Rex Telefilm

4.45 Piloti Sitcom

5.15 Videocomic – Passerella di comici in tv

5.40 La grande vallata Telefilm

RAI TRE

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap Spiazzata da unaproposta di Leonardo, Serena è preoccupata per Filippo e per l’armonia familiare con Irene. Samuel riceve un inatteso ingaggio per un concerto mentre Arianna, tentata di andare a sentirlo, riceve una sorpresa.

21.20 FILM-Commedia VIVA L’ITALIA (It. 2012) con Raoul Bova

23.20 LA GRANDE STORIA DOC «1970 Tripoli addio. Quando i profughi eravamo noi» Il Mediterraneo, da anni, è teatro di fughe disperate dalle coste africane. Ma c’è stato un tempo non lontanissimo in cui sono stati gli italiani a compiere questo viaggio. Sono gli italiani di Libia, espulsi in massa dopo il colpo di stato di Gheddafi del 1969. Ne parla stasera il documentario introdotto da Paolo Mieli.

24.00 Tg3 Linea notte/Tg Regione/Rai Parlamento

1.10 Fuori orario: Paulino Viota presenta “Contactos”

1.30 FILM-Dr. • Contactos (’70)

2.35 Conversazione tra Paulino Viota e Santos Zunzunegui

3.25 FILM-Doc. Con unghie e denti (’77) 5.00 Intervista a Javier Vega

RETE 4

18.45 TEMPESTA D’AMORE Soap Al Furstenhof continuano le indagini della polizia. Denise teme che Annabelle possa avere qualcosa a che fare con l’incidente del padre. Valentina continua a non ricordarsi cosa sia successo la notte della sua festa.

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.25 QUARTO GRADO Attualità

0.45 DONNAVVENTURA Viaggi

1.45 Stasera Italia

2.45 Tg4 l’ultima ora notte

3.20 FILM-Dramm. Emanuelle e Francoise (It. 1975)

5.15 Vite da star Doc.

CANALE 5

17.10 POMERIGGIO CINQUE con Barbara d’Urso

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA Tg satirico con Ficarra & Picone

21.20 GRANDE FRATELLO VIP Reality con Alfonso Signorini, Wanda Nara, Pupo

1.00 TG5 NOTTE/METEO.IT

1.35 Striscia la notizia – La voce della resilienza

2.15 Ciak Speciale “Odio l’estate”

2.20 Uomini e donne

5.00 Mediashopping

5.15 Centovetrine Soap

5.45 Mediashopping

ITALIA 1