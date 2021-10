Alex Britti: il cantante è sposato? Chi è la compagna Nicole e il figlio Edoardo?

Alex Britti è un noto cantante e chitarrista, uno tra i più importanti della musica italiana. E’ molto amato, apprezzato e la sua carriera è sicuramente ricca di grandi successi. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Sapete che nel corso della sua vita è stato fidanzato con delle donne molto note del mondo della tv e dello spettacolo? Ad ogni modo, il cantante e chitarrista ha una compagna di nome Nicole ed un figlio di nome Edoardo. Cosa conosciamo di Nicole? Chi è la donna della vita di Alex?

Alex Britti, chi è la compagna Nicole

Nicole è la compagna di Alex ed è più giovane di lui di 22 anni. Ad ogni modo, i due hanno un bellissimo rapporto e questa differenza d’età non è mai stata un problema. Il cantautore sembra che nel corso di un’intervista, parlando di Nicole l‘ha definita una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sembra, inoltre, che i due siano stati separati per diverso tempo. Lei vive a Milano, eppure sono riusciti ad appianare ogni tipo di problema, grazie alla forza del loro grande amore. I due pare che si siano conosciuti un pò di tempo fa durante una trasferta in Sardegna organizzata da una nota radio. Sono diventati inseparabili e stanno davvero molto bene.