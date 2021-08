Dove e come vedere Inter Dinamo Kiev Streaming Gratis Diretta Live TV Sky o Dzan (Ore 18. 30)

Le scelte di stamattina nell’ultima sgambatura dalla Pinetina. Inzaghi Provera la formazione titolare della quale non farà parte Dumfries. Se ci sarà add-in dipende dall’arrivo del documento atteso dalla Roma. In caso di forfait del bosniaco, in avanti Pinamonti e Santriano. Gli altri attaccanti a disposizione sono Salcedo e Colidio. Calhanglu recuperato dell’affaticamento accusato domenica e anche ieri ha lavorato in gruppo. Ballottaggio a sinistra Persic- Dimarco. Nessun dubbio in difesa.

Dove vedere Inter-Dinamo Kiev amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match amichevole Inter-Dinamo Kiev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.

L’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio del campionato. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30 con diretta televisiva su Sky Sport e rigorosamente a porte chiuse, fin- ter affronterà, all’U-Power Stadium di Monza, la Dynamo Kiev dell’ex Mircea Lucescu.