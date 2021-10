Donatella Rettore: chi è, età, carriera, successi, vita privata, marito, figli

Donatella Rettore la conosciamo tutti per essere una nota cantante italiana, ma anche paroliera e attrice. Potremmo definirla anche una delle cantanti più innovatrici della storia della musica italiana ed è sicuramente celebre per la sua carriera davvero ricca di grandi successi. Ad ogni modo, che cosa conosciamo di lei e di quella che è la sua vita privata? Quali sono state le tappe più importanti della sua carriera?

Donatella Rettore, chi è

È nata l’8 luglio 1953 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. La madre si chiamava Teresita Pisani ed era una nobildonna ed un’attrice goldoniana. Il padre era un commerciante. Pare che Donatella si è stata sin da piccolina molto appassionata di musica, tanto che a 10 anni ha messo su un gruppo chiamato i Kobra e si esibiva nelle parrocchie cantando un repertorio ovvero quello della grande Caterina Caselli. Ha conseguito il diploma presso l’istituto tecnico commerciale per periti aziendali con il massimo dei voti. Subito dopo si è trasferita a Roma per poter inseguire il suo grande sogno, ovvero quello di diventare una cantante.

Carriera

Ha iniziato a fare carriera esattamente nel 1970 quando è diventata la spalla di Lucio Dalla durante il tour estivo del noto cantante. Si è fatta conoscere, comunque al grande pubblico come la prima rocker italiana. Sono poi arrivati i primi grandi successi come Splendido splendente e Kobra. Ha iniziato a prendere parte ad alcune puntate del Festivalbar e poi è approdata anche sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Tante le collaborazioni dell’artista con alcuni nomi molto importanti della musica internazionale come Elton John che pare abbia scritto diverse canzoni per lei. Innumerevoli le partecipazioni al Festival di Sanremo e anche al Festivalbar.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che dal 2005 è sposata con Claudio Reggio ma sostanzialmente la loro relazione va avanti dal 1974. I due non hanno avuto figli e vivono a Castelfranco Veneto.

Malattia

Recentemente Donatella ha raccontato di essere purtroppo malata e nello specifico di aver scoperto di avere un cancro al seno. “Sulle prima ho avuto paura, non sapevo se ne sarei uscita viva. Sia la prima volta, quando mi hanno detto ‘Dobbiamo togliere un sassolino al seno’, sia la seconda quando mi hanno spiegato che dovevo fare un altro intervento perché il tumore era maligno e c’era il rischio di sviluppare metastasi”.