Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi i loro destini sono incrociati

Destini incrociati e decisioni da prendere per il futuro. L’estate di Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi si dividerà fra relax estivo, mete paradisiache da visitare con le famiglie e decisioni per il futuro professionale. Se la Canalis è tornata in Italia per fare sia vacanze ma anche e soprattutto per lavoro, la Marcuzzi ha deciso di godersi appieno le ferie in attesa di decidere il suo futuro professionale in tv dopo la decisione clamorosa di lasciare Mediaset dopo 25 anni di onorato servizio. Le due bellissime quindi sfrutteranno queste settimane per pianificare la vita dei prossimi anni a livello privato e lavorativo, senza però farsi vincere dall’ansia o dallo stress.

Detto che la Canalis è in Italia sia per vacanze ma anche per lavoro, l’ex velina è già operativa nella registrazione delle puntate di Vite da copertine, programma in cui racconterà i vari fenomeni di costume e le vite dei vip, che andrà in onda su Tv8 dal primo settembre. Quindi non solo moda e pubblicità per Eli, ma anche tv, come in passato. In mezzo le vacanze in famiglia con il marito Brian e la figlia Sklyer nella sua Sardegna.

Di recente la Canalis ha rilasciato un’intervista a Tv; Sorrisi e Canzoni dove parla sia del marito, sia del futuro, magari da trascorrere proprio in Italia: «La vera domanda è: come fa lui a sopportarmi? Ho un caratterino! Sono una bella gatta da pelare, istintiva, impulsiva, assomiglio a un chihuahua che abbaia sempre. Brian invece è una persona pacata, calma, ferma nelle decisioni. Ci siamo trovati, insomma». La coppia tornerà negli Stati Uniti ad agosto, ma in futuro, c’è il progetto di trasferirsi in Italia. Perché la sexy modella non ha mai nascosto di avere una sorta di nostalgia canaglia del suo Paese di origine. «E un progetto che io e mio marito condividiamo. Lo faremo per gradi, in dieci anni», spiega l’ex velina.

La Marcuzzi ha comunicato che non prenderà parte a programmi di Mediaset e dopo 25 anni finisce, almeno per il momento, l’idillio con l’azienda che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Questi mesi serviranno alla splendida conduttrice romana per riflettere e provare nuove esperienze professionali. Ma Alessia ha anche il desiderio di dedicarsi maggiormente alla famiglia, alle sue attività imprenditoriali e ai sogni da realizzare. Sicuramente ci saranno degli interessi da parte di altre emittenti tv, ma per ora nulla è stato ancora deciso. L’estate è ancora lunga e ci sarà da riflettere, riposarsi e divertirsi.

Non si erano di certo messe d’accordo ma Alessia ed Elisabetta hanno infiammato il web qualche giorno fa con delle lòto posate in cui sono in costume da bagno, piegate sulle gambe, senza il pezzo di sopra. Esplosione di pura sensualità. L’ex velina sale sul tetto di una casa. Con un cappello di paglia e del tutto a suo agio Elisabetta Canalis diventa così protagonista di una delle foto che ricorderemo sicuramente di questa stagione estiva.

Solo che non tutti i follower hanno apprezzato le foto e qualcuno, soprattutto nel caso della Marcuzzi, non ha risparmiato delle critiche ingenerose, feroci. La foto, tra l’altro, è stata scattata dal marito di Alessia, Paolo Calabresi Marconi, e non aveva nessuno scopo in particolare. «Si, sono in mutande, ma mio mari-to mi ha detto spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa. Non dirmelo due volte», ha scritto a corredo dello scatto fatto mentre erano in vacanza in Sicilia. Dopo commenti positivi, ecco qualche odiatore seriale partire all’attacco. Tutto questo odio davvero non ha avuto senso. Restano queste immagini meravigliose di due donne super sensuali, in forma, che la prova costume l’hanno superata a pieni voti. E che prendono quest’estate di petto… Con un po’ di ironia (che spero venga compresa) almeno compensiamo la presenza di commenti di odio!