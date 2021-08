Empoli Lazio streaming gratis e diretta live TV dove e come vedere la partita

Finalmente l’attesa è terminata e oggi Sabato 21 agosto 2021 partirà il campionato di calcio italiano con l’esordio di sei squadre che si affronteranno sui rispettivi campi di calcio. Sarà la volta di Empoli Lazio le due squadre che scenderanno in campo proprio oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 20:45. Qui di seguito tutte le principali informazioni riguardo questo match che sarà sicuramente molto importante per entrambe le squadre.

Empoli Lazio serie A tim 2021-2022

Ed eccoci arrivati alla partita di esordio per questo campionato di calcio di Serie A 2021 2022. La stagione della Lazio sta per cominciare ufficialmente e questa sera i biancocelesti scenderanno in campo al Castellani dove affronteranno l’Empoli di Andreazzoli. Contro la Lazio, invece Sarri affronterà in qualche modo il suo passato e sembra che è proprio contro la sua ex squadra non sia mai uscita perdente. In totale in Serie A sono soltanto 11 gli incontri avvenuti tra Empoli e Lazio con un bilancio in perfetta armonia ovvero 4 successi per parte, 3 segni x, 12 marcature da una parte e dall’altra. L’ultima partita giocata tra le due squadre risale alla stagione 2018-2019 quando alla quarta giornata di campionato la Lazio ha sconfitto per 1 0 i toscani. “Sono uno specialista, non può funzionare tutto subito. Ripartiamo dal sesto posto dello scorso anno”. Queste le parole di Maurizio Sarri in conferenza prima del debutto stagionale. “La Lazio è un squadra molto forte e come noi ha ricominciato con un nuovo allenatore. Credo che la prima partita ricopra per tutti una particolare importanza, soprattutto perché c’è la voglia la di verificare se il lavoro fatto ha reso qualcosa o ha reso poco”. Questo ancora quanto dichiarato dal tecnico.

Come e dove vedere la partita

Il match di serie A sarà trasmessa sabato 21 agosto alle ore 20:45 in diretta TV su dazn su Sky Sport 1 al numero 201 dal satellite e472 482 del digitale terrestre. Inoltre, sarà visibile anche su sky sport calcio al numero 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre. Coloro i quali vorranno vedere il match in streaming potranno farlo attraverso il proprio smartphone, tablet o PC, attraverso il portale ufficiale dazn oppure con l’applicazione Sky Go. Quest’ultima è però riservata soltanto agli abbonati Sky.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli. A disposizione: Brignoli, Furlan, Fiamozzi, Zurkowski, Crociata, Pirrello, Parisi, Haas, Henderson, S.Romagnoli, Viti, La Mantia, Asllani.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Moro. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Patric, S. Radu, Marusic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Correa, Pedro, Muriqi, Caicedo.