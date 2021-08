Flavio Insinna, perchè il conduttore non ha avuto figli? Ecco svelato il motivo

Conosciamo tutti Flavio Insinna per essere un noto conduttore televisivo, il quale da tanti anni ormai lavora in RAI. Lo abbiamo visto alla conduzione di diversi programmi televisivi come Affari Tuoi, il classico programma e gioco dei pacchi e poi è passato a L’Eredità. È stato proprio all’interno del programma Affari tuoi che ha incontrato la sua gemella.

Flavio Insinna, un grande amore conosciuto ad Affari Tuoi

Effettivamente nel 2016 il noto conduttore ha incontrato proprio durante la conduzione di Affari Tuoi la donna che ad oggi è ancora la sua compagna che all’epoca era una concorrente rappresentando la regione Veneto. Tra i due sarebbe scoppiata proprio la scintilla ed i due si sarebbero frequentati per diverso tempo, approfondendo quindi questa loro conoscenza e iniziando poi una relazione che continua ancora tutto oggi.

Chi è la compagna del noto conduttore?

La sua compagna si chiama Adriana Riccio ed è nata esattamente Nel 1978. Di lei si conosce poco così come del fidanzato, perché è stata da sempre una persona molto riservata. Una cosa è certa ovvero che ha una grande passione per lo sport in particolare la boxe e Taekwondo. Il loro amore va a gonfie vele ed i due sono molto innamorati. Di lei e del loro rapporto ne ha parlato proprio lo stesso Flavio nel corso di un’intervista. “È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire“, questo quanto raccontato da Flavio. “Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe“. Ed ancora queste le dichiarazioni di Flavio. “Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce… Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso“. Queste ancora le parole di Flavio.

Perchè Flavio non ha avuto figli?

Ad ogni modo, nonostante i due stiano insieme da tanti anni non hanno avuto figli né tantomeno Flavio pare ne abbia avuto in precedenza. Proprio di questo argomento il noto conduttore ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato un po’ di tempo fa a fanpage. “Me l’ha come imposto un istinto quasi animale“, ha affermato. “Avendo avuto una famiglia fantastica“, ha continuato a spiegare il conduttore, “non volevo costruirne una ‘monca’, con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono“. Questa la spiegazione che Insinna ha dato in riferimento al fatto di non aver avuto figli facendo quindi ben intendere che è stata proprio una sua scelta.