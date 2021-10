Oroscopo Branko oggi domenica 17 Ottobre 2021, previsioni i segni

Ariete

Qualcuno ti propone un piano che ti sorprende e la cosa migliore che puoi fare è lasciarti andare e goderti la giornata. Ciò sarà utile per aiutarti a sentire più vitalità e rendere il tuo umore molto più positivo. Vedrai le cose con ottimismo. I viaggi saranno probabilmente impantanati in difficoltà meccaniche e ritardi di ogni tipo. Alla fine arriverai a destinazione, ma dovrai essere paziente. Se stai andando in aeroporto, assicurati di portare un libro – uno lungo – per rendere più sopportabile l’attesa. Se stai solo attraversando la città, porta con te la tua musica preferita per tenere alto il morale.

Toro

Mettere a tacere qualsiasi tipo di critica su di te o non voler vedere la realtà se non ti piace, non è qualcosa che ti farà bene a lungo termine. È importante che tu impari ad affrontare la realtà, per quanto ingiusta possa sembrarti. Oggi te ne renderai conto. Non prendere nulla per oro colato oggi. C’è un’aria di disinformazione e incomprensione, quindi evita i pettegolezzi. Questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, poiché tutti gli eventi sociali dei prossimi giorni ti mettono in costante contatto con noti chiacchieroni. Sii gentile, sorridi e annuisci, ma non fare domande ambigue. Una volta che li inizi, queste persone continuano a parlare!

Gemelli

Sii grato per tutto l’aiuto e l’incoraggiamento che stai ricevendo di fronte a uno sforzo o una situazione non redditizi che hai in questo momento. Quelle parole di incoraggiamento ti portano a sentirti più incoraggiato e a vedere che non tutto accade a causa dell’ingiusto o del negativo. Le visite con amici e familiari sono evidenziate oggi. Indipendentemente dal fatto che vengano da te o che tu vada da loro, trascorrerai sicuramente una serata deliziosa. Questo è esattamente ciò di cui hai bisogno dopo la frustrazione di una lunga giornata, completa di ritardi e difficoltà meccaniche. Metti tutto alle spalle. Passa la pizza, riempi i bicchieri e goditi un meritato tempo libero.

Cancro

Non rifiutare quel momento che il tuo corpo ti chiede per darti una pausa, per allontanarti da ogni eccesso, rumore o interruzione del riposo. Forse sta chiedendo loro troppo e può darti un piccolo avvertimento. Presta attenzione a questi segni che sono importanti. La tua energia potrebbe essere bassa oggi, rendendo questo un giorno ideale per rimanere a leggere o finire qualsiasi lavoro burocratico. Non è glamour, ma almeno non richiede molta energia. Qualsiasi scrittura che devi fare sarà chiara e fluida. Hai un dono, e oggi è amplificato. Dovresti fare buon uso di questo giorno di buon auspicio.

Leone

Scaricare la tua coscienza ti farà bene, quindi se qualcuno prova a cercare dentro di te, non pensare che sia male aprirti e anche raccontare un segreto perché può essere molto liberatorio. I tuoi sentimenti saranno molto in superficie, tutto ti intaccherà. Oggi potresti provare frustrazione e solitudine. Tutto ciò che desideri è trascorrere una serata tranquilla con il tuo partner romantico, ma non riesci a trovarlo da nessuna parte. Gli aerei sono in ritardo e il traffico nelle ore di punta è particolarmente negativo. I cellulari non aiutano. Il tuo amico potrebbe anche essere sulla Luna. Coraggio e sappi che ti sei perso altrettanto. Quando ti riconnetti, la riunione sarà elettrica!

Vergine

Oggi proverai più pace interiore, anche se è vero che dovresti pensare di chiedere perdono a qualcuno con cui potresti essere stato brusco o brusco e non ti sei sforzato di incontrare di nuovo quella persona. Ricorda quanto ti ha dato a un certo punto. Potresti sentire come se i muri si stessero chiudendo su di te. Non lasciare che accada. Fai tutto il necessario per ringiovanire il tuo spirito e la tua motivazione. Potresti esserti impantanato in alcune responsabilità o obblighi piuttosto noiosi. Sei troppo intelligente per sprecare la tua mente in quel modo. Prenditi una pausa dalla routine e passa una serata in città. Ti divertirai a ballare tutta la notte!

Bilancia

Se hai promesso di rinunciare a qualcosa che sta danneggiando il tuo corpo, questo è il momento in cui puoi iniziare a metterlo in pratica. Il clima più freddo e l’autunno ti aiutano a concentrarti su questo obiettivo che ti farà tanto bene. Puoi prendere.

Scorpione

Non escludere che sia una giornata con alti e bassi, potrebbero esserci nuvole passeggere nel tuo umore, ma le supererai con una porzione di piccoli piaceri, scegliendo quelle cose piacevoli e deliziose che ti piacciono e rendono la vita degna.

Sagittario

Dai l’esempio con la tua sportività e il tuo buon umore cedendo a qualcosa che ritieni ti corrisponda a beneficio di un’altra persona che sai che ne ha bisogno più di te. Non ti importa che oggi non ottieni quello che pensavi, perché la tua generosità è prima di tutto.

Capricorno

Cerca la connessione con una persona con cui condividi interessi di qualche tipo, poiché quello sguardo comune su qualcosa ti tornerà utile per socializzare un po’ di più. Oggi non ti servirà a niente chiuderti nel tuo mondo.

Acquario

L’economia può diventare un po’ complicata oggi e ti rendi conto che le difficoltà non sono state completamente rimosse. La cosa più importante è considerare le soluzioni. Ma individualmente non sarai in grado di farlo, tienilo a mente, anche se è nonostante il tuo orgoglio.

Pesci

C’è qualcosa intorno a te, nel tuo ambiente domestico, che ti interessa ordinare poiché in questo modo ti sentirai molto meglio quando si tratta di fare un lavoro o semplicemente di essere a casa. Circondati di oggetti piacevoli, ma non eccessivi.