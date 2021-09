Oroscopo Branko oggi domenica 26 Settembre 2021, previsioni zodiacali

Ariete

Oggi: le buone notizie non abbonderanno oggi. Cerca di prendertela comoda perché non c’è male che dura cento anni. Amore: non stare sempre a guardare cosa fa o non fa il tuo partner. Dagli più libertà perché finirà per stancarsi di te. Ricchezza: la tua economia sta iniziando a mostrare segni di ripresa. Hai lavorato con perseveranza ed è tempo di vedere i frutti. Benessere: cerca di cambiare la tua immagine. Un nuovo taglio di capelli o un look rinnovato ti renderanno una persona nuova. Facciamolo.

Toro

Oggi: oggi è un buon giorno per tutto ciò che riguarda la salute. Fai un controllo, inizia una dieta o iscriviti in palestra. Amore: non permettere a nessuno di intromettersi nella vostra relazione, solo voi due sapete qual è la formula migliore per stare insieme. Ricchezza: non sai più cosa fare per far andare oltre i tuoi soldi. Forse dovresti provare a scommettere, puoi stare bene. Benessere: Affronta le questioni familiari nel campo della famiglia e lasciale per lavoro, non mescolare perché finirai male.

Gemelli

Oggi: ti aspetta una giornata difficile in cui cadrai in accese discussioni con amici intimi. Modera le tue parole. Amore: il tuo partner sarà teso durante la giornata di oggi. Cerca di contenerla e darle il sostegno di cui ha bisogno attraverso la tolleranza. Ricchezza: Sarai sorpreso di trovare un acquirente per quel mobile di cui volevi sbarazzarti da molto tempo. Ottima opportunità. Benessere: ricorda che molte limitazioni che hai sono solo mentali. Impara a mettere in discussione le tue concezioni più basilari.

Cancro

Oggi: Non lasciarti trasportare dagli scoppi di collera che sarai tentato di soffrire oggi. Attenzione. Amore: la gelosia ti giocherà uno scherzo di fronte al tuo partner oggi. Fai del tuo meglio per cancellare la cattiva impressione che hai lasciato. Ricchezza: Approfitta della giornata per uscire alla ricerca di quell’antichità che tanto desideri. Buon momento per gli affari. Benessere: conoscersi a fondo è estremamente difficile, anche per le persone più aperte. Metti in discussione le tue concezioni di base.

Leone

Oggi: non lasciare che una discussione inutile finisca per rovinare un’amicizia di vecchia data. Calma le acque. Amore: l’ insicurezza busserà alla tua porta oggi. Le voci maligne mettono in dubbio i sentimenti del tuo partner. Ricchezza: scoprirai qualcosa fuori fuoco quando si tratta di lavoro. Non lasciarti andare fuori di testa. Vai a poco a poco. Benessere: per essere un vincitore non è necessario avere successo in ogni attività che intraprendiamo, ma assimilare le lezioni dietro le perdite.

Vergine

Oggi: sarai in grado di ritrovare il sorriso che hai perso da tempo con determinate situazioni che sperimenterai oggi. Goditi il ​​momento. Amore: hai un talento per le bugie, sai come tradire il tuo partner. Ma questa volta ti scoprirà e non potrai difenderti. Ricchezza: emergono dubbi sul percorso da intraprendere per quanto riguarda le tue finanze. Chiedi consiglio a qualcuno che ha esperienza in materia. Benessere: il tuo sarcasmo ti ha fatto guadagnare follower in più di un’occasione, ma questa volta farà sentire offeso qualcuno vicino a te.

Bilancia

Discuti bene il tuo cambio di programma e loro sicuramente capiranno. Stai pensando ogni giorno a una decisione importante che devi prendere presto. Forse qualcuno del tuo ambiente familiare si è offerto di partecipare a un’attività che sembra buona, ma questo implica lasciare il tuo attuale lavoro. Se dopo averci pensato decidi di farlo, prova a lasciare la porta aperta nel caso le cose non vadano come ti aspetti. In campo sentimentale, innamorato della Bilancia, sei da tempo con una persona con cui ti senti meraviglioso ogni giorno. Tuttavia, hai ancora questa situazione in un piano romantico irrilevante. Forse è il momento di dargli un sigillo più formale. Parla con il tuo amore oggi.

Scorpione

Sarà qualcosa che ti piacerà molto e che ti renderà molto felice, ma questo indica anche che è quotidianamente consapevole dei tuoi desideri. È probabile che tu abbia avuto dubbi sul suo interesse, perché forse è una persona introversa, un po’ timida o poco espressiva. Da oggi puoi essere sicuro che ha sentimenti intensi per te e continuerà a dimostrarlo in futuro. Questi dubbi non ti capitano solo in campo sentimentale, li hai anche in altri aspetti della tua vita, insicuro Scorpione. Forse è per questo che non stai facendo i progressi che vorresti. Lascia questo atteggiamento negativo ora e concentra le tue energie su ciò che vuoi ottenere ogni giorno. L’Universo risponderà alla tua chiamata.

Sagittario

Se hai un partner e stai cercando un appartamento, o se sei già installato ma non ti dispiacerebbe trasferirti in un posto migliore, non lasciar passare oggi senza controllare le offerte in rete. Se sei interessato a qualcuno, non esitare ad avvicinarti e valutarlo “in situ”. Potrebbe anche essere che durante una gita domenicale ti sia capitato di imbatterti in un progetto immobiliare o in una casa in vendita che corrisponde esattamente ai tuoi desideri. Oggi è un giorno imbattibile per trovarlo, Sagittario, e anche perché l’investimento che comporta sarà redditizio per te in futuro. Se hai qualcuno intorno a te con cui fai piani ogni giorno, sarà entusiasta quanto te.

Capricorno

Ti darà sicuramente molta pigrizia ma devi fare uno sforzo per superarla. Dovresti farlo ogni giorno o almeno tre volte a settimana. Un paio di bicchieri d’acqua e corri! Al ritorno vi sentirete molto più riposati e rilassati, la pigrizia sarà scomparsa e sarete pieni di energia. È il momento di fare una buona colazione, da condividere meglio con il proprio partner o con i propri amici. Se questo funziona per te, capisci che devi apportare piccoli cambiamenti al tuo stile di vita per sentirti molto meglio, Capricorno. A livello sentimentale, se sei deluso perché l’amore sembra scappare da te, Forse è che stai cercando nel posto sbagliato ogni giorno. Oggi riflettere e cambiare il chip.

Acquario

Questo non dovrebbe essere un problema per te, che sei la regina dell’improvvisazione ogni giorno. Probabilmente avrai un momento migliore rispetto alla tua idea iniziale. Approfitta della circostanza e chiama quella persona che ti dà uno di calce e un altro di sabbia. Avevi pensato di ignorarlo, di non mostrare il tuo interesse, ma forse oggi il destino ti sta mandando un segnale ed è ora che tu prenda qualche iniziativa da parte tua. Ad ogni modo, non essere troppo interessato, seducente Acquario, pensalo come se gli stessi facendo un favore lasciandoti accompagnare. È una strategia quotidiana che di solito dà ottimi risultati.

Pesci

Copri molte cose e servi molte persone, ma questo non va bene per te. Devi imparare a dire “no” quando ti senti sopraffatto. Abituati anche a chiedere aiuto come fanno gli altri. Tienilo a mente soprattutto oggi. Se avevi fatto dei progetti per te stesso, non cambiarli per ragioni altrui, a meno che non sia una cosa seria, ma di sicuro non lo è. Tanta preoccupazione per questioni che non ti appartengono, stai lasciando da parte ogni giorno una persona speciale che hai finito per annullare l’appuntamento un sacco di volte. Non giocargli lo stesso scherzo oggi Pesci, perché non la prenderà bene e con buone ragioni.