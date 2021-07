Oroscopo Paolo Fox domani 18 Luglio 2021, anteprima astrale

Ariete

Le stelle ti avvantaggiano economicamente, i tuoi affari andranno molto bene. Se stai studiando, i tuoi sforzi avranno risultati molto positivi. Fai attenzione alle tue spese, possono salire alle stelle se sei disattento, abbi il controllo. Stai attento con le persone intorno a te, non puoi fidarti di tutti. Prendi il toro per le corna e risolvi i problemi in sospeso in amore, andrà bene per te. È un buon momento per dedicarti al tuo allenamento, se ci stavi pensando. Anche se ti senti bene, è conveniente non mettere alla prova la tua salute. Cerca di fare più esercizio durante il giorno, dormirai meglio e ti rilasserai. Hai nuova energia per iniziare diversi progetti e attività. Stai bene, ma dovresti eliminare le tossine o purificare un po’ il tuo corpo.

Toro

Sarai fortunato nei colloqui di lavoro, ma non esagerare con la fiducia. Avrai buone notizie sul lavoro, forse è qualcosa che ti aspetti. Professionalmente, non tutto è come vorresti che fosse, ma tutto va a rotoli. Non gettare la spugna, stai per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Non lasciarti influenzare dai commenti e non cambiare costantemente direzione. Anche se non te ne rendi conto, il successo ti segue e dovresti approfittare di questa serie positiva. Non mostrare indecisione davanti al tuo partner perché potrebbe prenderla per mancanza di affetto, mostragli il tuo amore. Sei incline alla tensione e al nervosismo, devi imparare a rilassarti. Le tue reazioni potrebbero essere più forti del solito, cerca di controllare la tua salute. Fidati del tuo intuito, ti aiuterà molto a prendere decisioni importanti.

Gemelli

Dovrai affrontare alcune spese, cercare di prevenirle in qualche modo. Le cose al lavoro vanno come previsto, è un buon momento. Controlla l’impazienza caratteristica del tuo segno, che questa settimana è accentuata. Se ascolti tutti, tutti hanno un’idea di come dovresti agire. Non perdere la calma con l’amore, se hai serenità i malintesi si chiariranno. Ascolterai una persona che non vedi da molto tempo e che ti sta cercando. Prenditi più cura delle tue ore di sonno, riposa di più e meglio per sentirti bene. Quello che imparerai in questo giorno sarà molto utile per il prossimo futuro. Ti senti molto bene, con rinnovata energia, con salute e voglia di fare le cose. Inizierai la giornata con forza e buon umore,

Cancro

Al lavoro non è conveniente per te essere coinvolto nei problemi degli altri, vai per la tua strada. Nuove opportunità ti aspettano al lavoro, coglile quando arrivano. Ti sentirai molto autonomo, il tuo atteggiamento è molto indipendente. Stai vivendo un momento di grande illusione sentimentale, l’amore andrà oltre. Stai attento con le tue parole, dovresti essere prudente e meditare ciò che dici. Se non hai un partner, aspetta un po’, la tua dolce metà sta arrivando. Assicurati che la tua dieta sia ricca di prodotti naturali per mantenerti bene. Ti sentirai molto dinamico e vitale, diffonderai la voglia di vivere a chi ti sta intorno. Devi prenderti più cura di te stesso fisicamente e mentalmente, non va bene stancarsi molto, ma la tua salute va bene. Ti aspetta una giornata tranquilla e serena, niente ti spaventerà.

Leone

La tua solidarietà e compagnia saranno molto apprezzate in questo giorno. In questo momento dovresti stare attento con i soldi, non spendere troppo. Non noterai grandi cambiamenti nell’economia, ma presto starai meglio. Stanno arrivando incontri contrastanti, ma hai le risorse per aggirarli. Cercherai di ottenere più tempo possibile per la famiglia, ne hai bisogno. Dovresti decidere in materia di amore e ignorare chiunque. Potresti fare delle amicizie interessanti oggi, se ti trasferisci. Un po’ di meditazione ti aiuterà a trovare la direzione che vuoi prendere. Trova qualcosa di divertente da fare quando esci dalle tue faccende, disconnettiti. Se vuoi rimanere in buona salute, devi iniziare a prenderlo sul serio, non tardare.

Vergine

Il prestigio del tuo lavoro aumenterà, approfittane per ottenere ciò che desideri. Ti offriranno alcune notizie interessanti attraverso una persona ben nota. Avrai un ottimo rapporto con le persone intorno a te e non si tratta di amore. Una notizia di gravidanza potrebbe raggiungere la tua famiglia in questa stagione. Cerca di essere fermo quando esponi le tue idee e tutto andrà molto bene. Avrai una divergenza di opinioni con qualcuno, non prenderla sul personale. Cerca di condurre una vita più sana e prenditi cura della tua dieta, non esagerare con la salute. Stai bene, ma dovresti prendere provvedimenti per prevenire i raffreddori dovuti agli sbalzi di temperatura. Metti in pratica le tue iniziative per dimenticare la routine lavorativa. Non esitate a chiedere aiuto se ne avete bisogno, non dovete complicarvi la vita.

Bilancia

Libra, la flessibilità è una qualità molto importante per il successo, non aver paura di cambiare. Con il tuo lavoro raggiungerai gli obiettivi che ti sei prefissato. La tua buona situazione economica ti permette di andare con più sollievo, ma non abusarne. Se usi di più la tua immaginazione, farai grandi cose in questo viaggio. Meno organizzazione e più intuizione, hai bisogno di nuove idee per avere successo. Un cambio di look ti farà sentire molto bene e attraente, le scintille voleranno nell’amore, provalo. Un po’ di divertimento e mancanza di controllo non fanno male a nessuno, non guardare l’orologio. Ti senti rilassato e desideri apportare cambiamenti nella tua vita. Dovresti fare un po’ di esercizio, ti sentirai più forte e avrai un aspetto migliore. Se vuoi fare un viaggio e rilassarti un po’, provaci se puoi. Avrai una buona giornata in salute,

Scorpione

Qualsiasi progetto di lavoro ti costerà più fatica, prenditela comoda. Non dimenticare che nessuno dà euro ai centesimi, sii più prudente. Sarai finalmente in grado di effettuare un pagamento di cui eri preoccupato, congratulazioni. La tua famiglia merita qualche dettaglio, cerca di fare qualcosa di carino per loro. Alcuni piani potrebbero andare male per te, cerca di prendertela comoda. L’amicizia salirà alla ribalta nella tua vita, ma non dimenticare il resto. Stai per vivere un momento speciale che sarà importante per te in seguito, potrebbe essere l’amore. Le pressioni e le responsabilità ti appesantiranno un po’, aspetta. La tua condizione fisica non ti darà nuovi problemi, oggi starai bene. Avrai bisogno di un’attività stimolante per la tua mente, ti annoierai, ma questo non nuoce alla tua salute.

Sagittario

Dovresti chiedere aiuto se vedi che non puoi gestire tutto al lavoro. Avrai sfide nelle tue occupazioni e le supererai molto bene, il che ti incoraggerà. Non preoccuparti se noti qualcosa di strano nel tuo partner, vuole solo attirare la tua attenzione. Lascia fluire le tue emozioni e dì ciò che provi innamorato, vedrai come va molto bene per te. Nella tua famiglia potrebbero esserci notizie positive che ti rendono abbastanza felice. Avrai un buon momento sentimentale con le stelle che ti sono favorevoli. Avrai molta energia e decisione di fronte ai problemi, farai molto bene. Potresti avere qualche disagio a causa della rabbia, prendi le cose con calma in modo che non influisca sulla tua salute. Assumere più frutta e verdura, fa molto bene al benessere fisico e mentale. Ricorda che le cose belle richiedono sempre tempo per arrivare, cerca di essere paziente.

Capricorno

Siate fiduciosi e se non potete fare un acquisto oggi, rimandatelo di un paio di giorni. In generale, stai attraversando un momento fantastico sotto molti aspetti e l’economia è uno di questi, anche se questa momentanea recessione ti ha fatto dubitare. Se credi negli incantesimi protettivi, Capricorno, è facile per te dimostrare cosa succede se ne porti sempre uno con te. Jasper è altamente raccomandato per te. Un anello, un portachiavi, un ciondolo o un pezzo di diaspro in tasca. In pochi giorni sarai in grado di valutarlo.L’amore per te ora è in una buona fase, vivilo pienamente ogni giorno e goditi questa fase.

Acquario

Non gettare la spugna e vai avanti con i tuoi progetti, alla fine verranno fuori. Puoi aspirare a un miglioramento del lavoro o a qualcosa di nuovo interessante. Professionalmente ti renderà pesante se non la prendi con calma, vuoi movimento. Le passeggiate, le escursioni e le altre attività all’aperto ti avvantaggiano molto. Attenti a un vecchio amico di cui non ci si può più fidare, mantieni le distanze. È un buon momento per fare amicizia e incontrare nuove persone in generale. Se hai una relazione, la troverai sempre più gratificante, l’amore fiorirà. Sentirai che le tue forze sono state notevolmente rinnovate dopo un meritato riposo. Sai già che i nervi si accumulano nello stomaco, cerca di prenderti cura di te stesso. Sentirsi deboli è qualcosa che può metterti di pessimo umore, ma sono striature, hai una salute fenomenale.

Pesci

Devi fidarti di più di te stesso e del tuo lavoro, hai attitudini per migliorarti. Non sprecare inutilmente, avrai ancora bisogno di soldi per un po’. Non dire i tuoi segreti a nessuno, potresti essere arrabbiato. La tua impulsività a volte ti fa stare male, ma ora ti avvantaggia. Devi imparare a goderti appieno ciò che hai, il che non è poco. Se hai il coraggio di fare un’uscita improvvisata, sarà fenomenale, soprattutto in amore. Il tuo corpo reagirà favorevolmente a qualsiasi nuovo trattamento. Se entri più in contatto con la natura, ti sentirai molto bene. La tua energia è alle stelle, ti sentirai molto bene e vorrai essere attivo. Cerca di rilassarti un po’ di più in questo giorno, per la tua salute, evita tensioni inutili.