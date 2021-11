Oroscopo Paolo Fox domani 27 Novembre 2021

ARIETE Una storia magnifica. Il locomotore sarai tu, con il tuo idealismo, la tua allegria, il tuo spirito d’avventura. Un cuore pulsante d’amore infinito. Reticente l’eros, come un fuoco che stenta ad attecchire, ma appena divampa brilla nella notte, scaldando con vivacità. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

TORO Forse non capirà e non condividerà il tuo spirito d’avventura e il tuo amore per il viaggio, ma in fatto di sensualità, golosità e abbondanza se si tratta di piaceri sarete la coppia perfetta. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

GEMELLI È la tua mezza mela o quasi, forse birichina, ma anche tu lo sei! Frottole a parte (sai che ne racconta) la cotta prenderà forza in te, trasformandosi in un amore più maturo e consapevole. Splendida la comunicazione e felicemente condiviso l’amore per la cultura e per il viaggio. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

CANCRO Un amore in comune: quello per la cucina gourmet: entrambi buone forchette, iniziate ad amoreggiare a tavola e finite tra le lenzuola, tu sveglio e propositivo, ma lui, ahimè sonnolento (colpa della digestione). Amore pur nella diversità, ciascuno coi suoi spazi e i suoi ritmi. Evita di prenderlo in giro, lo sai bene quanto è suscettibile! INTESA: serena ♥ ♥ ♥

LEONE Un cavaliere e un condottiero, accordo possibile a patto che il potere lo gestiate a turno. Tu non sopporti gli ostacoli e li salti, lui odia i veti e le subordinazioni: lo fanno ruggire portando in luce il suo lato peggiore. Patti chiari e amicizia lunga, spartita equamente la torta potrete essere felici. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

VERGINE Mai viste due persone così diverse e incompatibili, due elementi chimici che messi uno accanto all’altro non reagiscono, ma se manca quello manca tutto. Mondi sbilanciati, tu per eccesso, lui per difetto. INTESA: difficile ♥

BILANCIA Che piacere avere per compagno d’avventura e di vita una persona così socievole, creativa, garbata. Saprà smussare le tue punte e placare i tuoi eccessi senza offenderti né smontarti. Gli ideali che perseguite, giustizia, verità e fratellanza, sono gli stessi. Unica differenza tu li difendi con la spada, lui o lei con la diplomazia. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

SCORPIONE Una cosa vi lega: la sensualità. Toccherà a lui innescarti come la fiamma dell’accendino sui rami secchi. Sarà una cotta improvvisa e fulminante, probabilmente non durerà, ma il tempo concesso sarà bellissimo. INTESA: difficile ♥

SAGITTARIO Anime ardenti che si incontrano riconoscendosi. Magari avete già diviso altre avventure, altri viaggi, altre battaglie qualche vita fa. Fatale l’incontro, splendido l’amore, il sesso non sarà il fattore trainante, non subito, ma sogni e ideali varranno di più. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

CAPRICORNO Troppo diversi per incontrarvi, impattare, innamorarsi. Solo un tratto importante in comune: la saggezza e la visuale della vita tipica delle anime antiche che hanno vissuto altre esistenze, traendone l’essenza. INTESA: difficile ♥

ACQUARIO Ah come state bene insieme, due amanti del viaggio, dell’avventura, dell’eccesso, che non conoscono pericoli né limiti. Tu ci metti il fuoco del cuore, lui l’aria della mente che lo attizza. Coppia di esploratori che faranno il giro del mondo nove volte… e sosterranno che è ancora troppo poco. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

PESCI Diversi come il giorno e la notte, ma con qualcosa di prezioso in comune: l’amore per gli ideali, la natura, l’umanità e una generosità smodata. Unica pecca le infedeltà reciproche, ma poiché nessuno dei due dà importanza alla cosa, cadranno in prescrizione. INTESA: serena ♥ ♥ ♥