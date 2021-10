Programmi Tv stasera domenica 24 Ottobre 2021: Film live Tv prima serata programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Cuori «Padri e figli» Corvara (Daniele Pecci, 51) e lo staff attendono la visita del Vescovo: il suo parere positivo potrebbe sbloccare i fondi per il trapianto di cuore. Poi, l’arrivo in ospedale di una giovane paziente porta tensioni tra Alberto, che vuole operarla, e Delia, che invece si oppone. Segue «Inutili bugie».

Stasera su Rai 2 alle 21.05 NCIS: Los Angeles «Tale padre, tale figlia» La figlia di Sam, Kam, è scomparsa e tutta la squadra si mobilità per cercarla. Durante le indagini Sam scopre che la figlia è una delle organizzatrici di una protesta studentesca che coinvolge anche alcuni gruppi violenti. Intanto, Deeks si ricongiunge alla squadra.

Stasera su Rai Tre alle ore 20-00 Che tempo che fa Da Brian May dei Queen al regista Quentin Tarantino, anche in questa nuova edizione Fabio Fazio (56) riesce a intervistare alcune tra le più grandi star internazionali dello spettacolo. Come sempre la serata si chiude al Tavolo con gli ospiti fissi, tra cui Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente – Prima serata Anche stasera non mancano di certo gli spunti di discussione per Veronica Gentili (39) e i suoi ospiti. Protagonista del programma è come sempre l’attualità, dall’escalation di violenze da parte di una frangia dei cosiddetti No Green Pass”, alla situazione politica dopo i ballottaggi di Roma, Torino e Trieste.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 La notte di Scherzi a parte A una settimana dalla fine dello show di Enrico Papi (56) rivediamo i momenti più divertenti delle sei puntate. Come lo scherzo ai danni di Federica Pellegrini, che si è infuriata per i danni alla sua auto, complice il fidanzato Matteo Giunta. Non mancherà uno degli scherzi realizzati in prima persona da Papi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 The Legend of Tarzan Dopo essere cresciuto nella giungla africana, Tarzan (Alexander Skarsgàrd, 45) ha raggiunto Londra dove vive da tempo con la moglie Jane (Margot Robbie). Quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, però, si trova a fronteggiare una serie di insidie e complotti orditi alle sue spalle.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE L’appuntamento con le “storie di uomini e di mondi” che rappresentano il segno distintivo del programma condotto da Andrea Purgatori si rinnova anche stasera. Gli argomenti spaziano dall’antichità all’età contemporanea.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Per giudicare le creazioni dei concorrenti durante l’Invention Test, dedicato stasera alla sperimentazione culinaria, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatela ospitano lo chef Terry Giacomello.

Stasera su Nove alle 21.25 ROCKY II (Usa 1979) di e con Sylvester Stallone Dopo il match col campione del mondo, Rocky decide di abbandonare la boxe e sposare Adriana. Ma i soldi incassati dall’incontro finiscono presto. Cosi, quando Apollo Creed gli offre lo rivincita…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 ACTS OFVIOLENCE (Usa ’18) di Brett Donowho con Bruce Willis, Cole Hauser Roman e i suoi fratelli, ex militari, devono rintracciare la fidanzata dell’uomo, rapita dai trafficanti di esseri umani. Roman trova un alleato in Avery un poliziotto incorruttibile.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DOPPIA COLPA (Irl./Svezia/ Usa 2018) con Pierce Brosnan, Guy Pearce Evan Birch, insegnante di filosofia in un college molto prestigioso, è il primo sospettato della scomparsa di una studentessa. L’uomo farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Stasera su Iris alle 21.00 CAPE FEAR IL PROMONTORIO DELLA PAURA (Usa 1991) di Martin Scorsese con Robert De Niro, Nick Nolte L’ex galeotto Max Cady perseguita l’avvocato che a suo giudizio non è stato in grado di difenderlo al processo. La resa dei conti sarà spietata.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 IL SOLE A MEZZANOTTE -MIDNIGHT SUN (Usa 2018) con Bella Thorne 4 causa di una rara malattia, la giovane Kate deve vivere al riparo dalla luce. Ma, uno notte, il destino le fa incontrare Charlie: insieme vivranno un amore in modo del tutto speciale.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 BASIC (Usa ’03) di John McTiernan con John Travolta Un investigatore della Narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.

Stasera su La 5 alle 21.10 JACK FROST (Usa 1998) di Troy Miller con Joseph Cross, Michael Keaton Natale, Charlie costruisce un pupazzo di neve e comincia a parlargli come se fosse vivo. Finché un giorno quest’ultimo gli risponde e ha la voce del suo papà, morto anni prima.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MISSIONE EROICA -1 POMPIERI 2 (Italia 1987) con Lino Banfi, Paolo Villaggio Spina e gli altri componenti della Squadra Sfiniscono sotto torchio. Il rude McFarland, comandante dei vigili del fuoco canadesi, ha infatti l’incarico curare il loro addestramento…

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI «S.O.S. Tartarughe» Sipario delle problematiche del riscaldamento globale e del loro impatto sul declino delle tartarughe marine, al centro anche di un altro mistero: sembra che nascano solo femmine. Poi, il documentario su Urbino.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE Rivediamo la seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. A bordo pista ci sono ancora Alberto Mutano e Roberto Bruzzone, ai quali si aggiunge Alessandra Mussolini, una delle protagoniste della scorsa edizione.

Programmi Tv su Rai 5

7.30 Y’AFRICA Documenti

8.00 ART NIGHT «Tiepolo/Degas»

10.00 MANON

12.30 SAVE THE DATE 2021-2022

13.00 TUTTI FRUTTI 2021-2022

13.30 Y’AFRICA Documenti

14.00 EVOLUTION – IL VIAGGIO DI DARWIN

16.00 LE DONNE con Franca Valeri

17.30 NESSUN DORMA 2021

18.30 PIANO PIANISSIMO Doc.

18.45 NOTE FANTASTICHE PER LA RIAPERTURA

20.45 Y’AFRICA

21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

23.15 BABEL (

1.05 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

Programmi Tv su Rai Premium

6.00 IN NOME DELLA FAMIGLIA

6.25 IL BELL’ANTONIO

10.10 PROVACI ANCORA PROF!

15.50 UN’ESTATE A PARIGI

17.35 LINDA E IL BRIGADIERE

21.20 BALLANDO CON LE STELLE

1.10 IL PARADISO DELLE SIGNORE

Programmi Tv su Real Time

6.00 VITE AL LIMITE

11.45 CORTESIE PER GLI OSPITI

13.45 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO

15.35 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

18.30 IL BOSS DELLE CERIMONIE

19.05 IL BOSS DELLE CERIMONIE

19.35 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE

20.35 90 GIORNI PER INNAMORARSI

22.20 90 GIORNI PER INNAMORARSI

24.00 LA CLINICA DELLA PELLE

Programmi Tv su Giallo

6.00 DELITTI DI PROVINCIA Doc.

6.45 MURDER COMESTO TOWN

8.30 ELEMENTARY

10.20 I MISTERI DI MURDOCH

12.20 MISS FISHER: DELITTI E MISTERI

14.50 ASTRID ET RAPHAELLE

17.10 UNFORCETTABLE

19.10 ELEMENTARY

21.10 BALTHAZAR

23.30 ASTRID ET RAPHAELLE

Programmi Tv su Top Crime

6.55 DISTRETTO DI POLIZIA

8.40 ALLRISE

10.25 MOTIVE

12.15 CHICAGO P.D.

14.00 THE MENTALIST

15.45 MOTIVE

17.35 FILM I FANTASMI DI LE HAVRE

19.20 THEMENTALIST

21.10 IL RITORNO DI COLOMBO

22.55 POIROT: L’ASSASSINIO DI ROGER ACKROYD