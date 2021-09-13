Programmi Tv stasera lunedì 13 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA
6.45 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA Game Show
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 IL COMMISSARIO MONTALBANO
23.25 SETTESTORIE
Programmi Tv su Rai 2
6.00 UN CASO PER DUE
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 FILM-Commedia 30 CAFFÈ PER INNAMORARSI
10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH
11.00 RAI TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNO/13.3OTG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS Telefilm
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 FILM-Azione JOHN WICK 3 PARABELLUM
23.35 MARETTIMO ITALIAN FILM FEST
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE
12.25 QUANTE STORIE Talk
12.55 STORIE IN MOVIMENTO
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TGR/14.20 TG3/14.50 TGR PIAZZA AFFARI
15.10 IL COMMISSARIO REX
15.55 ASPETTANDO GEO Documenti
17.00 GEO Documenti con Emanuele Biggi
19.00 TC3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB Video frammenti
20.20 UN POSTO AL SOLE
21.20 PRESA DIRETTA
23.15 DANTE CON FI DENTI
Programmi Tv su Rete 4
6.10 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA
6.35 STASERA ITALIA WEEKEN D
7.45 HAZZARD
9.45 DISTRETTO DI POLIZIA
10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO
16.40 IL RITORNO DI COLOMBO
19.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA
21.20 QUARTA REPUBBLICA
0.45 GONE Telefilm
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 MORNING NEWS
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT V
21.20 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi Tv su Italia 1
6.5 CARMICHAEL SHOW
6.40 I PUFFI
7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR Cartoni
9.30 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT
13.00 SPORT MEDIASET Tg sportivo
13.45 I SIMPSON
14.35 IGRIFFIN
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 M0M
16.50 SUPERSTORE
17.15 FRIENDS
18.05 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO TELEGIORNALE
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.20 NCIS
21.20 FILM-Azione KILLER ELITE
23.45 TIKA TAKA – LA REPUBBLICA DEL PALLONE
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