Programmi Tv stasera mercoledì 13 Ottobre 2021: Film in live Tv e Talk Show programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TC1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE show show
20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 FILM-Commedia TUTTA UN’ALTRA VITA (Italia 19)
23.25 PORTA A PORTA Attualità con Bruno Vespa
Programmi Tv su Raio 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADI02 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO
23.20 RESTART
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE
13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LE0NARD0/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 MAESTRI
16.00 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE
20.00 BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CHI L’HA VISTO? con Federica Sciarelli
24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
6.10 FINALMENTE SOLI
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA-MATTINA
6.55 STASERA ITALIA Attualità
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO
16.30 FILM-Commedia IL PRINCIPE E LA BALLERINA
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 ZONA BIANCA con Giuseppe Brindisi
0.40 FILM-Commedia QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MATTINA
8.45 MATTINO CINQUE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE Talk show
16.10 AMICI
16.40 GRANDE FRATELLO VIP
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico
21.20 LUCE DEI TUOI OCCHI
Programmi Tv su Italia 1
6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA Cartoni
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni
8.10 HEIDI Cartoni
8.35 DR. HOUSE Telefilm
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 ISIMPSON
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 MOMI3
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS Sitcom (21 st., ep.8)
18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 HONOLULU Comedy show
Programmi Tv su La 7
6.00 OROSCOPO – TRAFFICO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNAL/
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA A
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità
16.40 TAGA DOC
18.00 GHOST WHISPERER
20.35 OTTO E MEZZO Attualità
21.15 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
1.50 LIKE TUTTO CIÒ CHE PIACE
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM TV-UNA SERATA SPECIALE
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 … 4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI -4 HOTEL
14.00 FILM TV-Dramm. UNA PERICOLOSA OSSESSIONE
15.45 FILM-Commedia ASSAGGIO D’AMORE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 …4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PI Ano RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 X FACTOR – BOOTCAMP
Programmi Tv su Nove
6.15 DELITTI DI FAMIGLIA
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 HO VISSUTO CON UN KILLER Documenti
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 DELITTO (IM)PERFETTO
17.35 STORIE CRIMINALI -1 SEGRETI OSCURI DEL MISSISSIPPI Documenti
19.20 CASH (3RTRASH -CHI OFFRE DI PIÙ? Quiz con Paolo Conticini
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi
21.25 ACCORDI & DISACCORDI
23.00 FRATELLI DI CROZZA Varietà
0.30 HIGHWAYSECURITYSPAGNA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 COVERT AFFAIRS
7.15 SOUTHLAND
8.45 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 ISIMPSON
12.15 ARROW
14.00 SOUTHLAND
15.35 CHUCK
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Azione CONTRACTTOKILL
23.10 FILM-Fantastico SUCKER PUNCH (Usa/Cana da ’11) con Emily Browning
Programmi Tv su Rai 4
7.45 SENZA TRACCIA
9.15 RANSOM
10.45 MACGYVER
12.15 DELITTI IN PARADISO
14.25 PRIVATE EYES
16.05 CHARLIE’SANGELS
17.55 MACGYVER
19.25 RANSOM Telefilm
20.55 JUSTFORLAUGHS Attualità
21.20 OBIETTIVO MONDO
21.25 FILM-Dramm. ARCTIC
23.05 FILM-Doc. ARCTIC DRIFT
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 CUCINA DI SONIA Cucina
8.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
13.15 CUCINA DI SONIA Cucina
13.45 GREY’S ANATOMY (12* st.)
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN
20.15 I MENÙ DI BENEDETTA
21.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 FILM-Comm. TOOTSIE
23.40 FILM-Dramm. GENTE COMUNE (Usa ’80)
Programmi Tv su Cielo
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality
11.45 PILLOLA TG Attualità
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality
17.15 BUYING AND SELLING
18.00 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILMTV-DARK STORM – ERUPTION
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.10 DI BUON MATTINO
9.15 UDIENZA GENERALE
10.15 DI BUON MATTINO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE Talk show con Paola Saluzzi
13.20 STELLINA Telenovela
15.00 LA CORONONA ALLA DIVINA MISERICORDIA
15.15 SIAMO NOI Attualità
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 IN CAMMINO Talk show
20.00 ROSARIO/TG 2000
20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO
21.40 LE PIETRE PARLANO Doc.
23.05 LA COMPÌETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
10.00 I MISTERI DEI GIGANTI Doc.
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 MALIKA: LA GRANDE PREDATRICE Documenti
14.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.
15.00 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti
16.00 ANTICO EGITTO «I Misteri di Saqqara» Documenti
17.00 NAVI DA GUERRA-COMBAT SHIPS Documenti
18.00 MEGA-COSTRUZIONI «Meraviglia: il gigante dei mari»
19.00 NORD AMERICA Al RAGGI X: VITA Documenti
20.15 COSE DI QUESTO MONDO «Re Artù» Documenti
21.15 BIG CAT COUNTRY Doc.
23.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO
1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA
Programmi Tv su Iris
7.20 RENECADE
8.05 WALKER TEXAS RANGER
8.55 FILM-Dramm. IL PADRINO
12.45 FILM-Western PAT GARRETT E BILLY THE KID
15.10 FILM-Western UNA STORIA DEL WEST
16.55 FILM-Commedia BIGFOOT E I SUOI AMICI
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM- L’ULTIMO SAMURAI
23.55 FILM- CUORE SELVAGGIO
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 PADRE BROWN
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.15 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM TV-Giallo I MISTERI DI AURORA TEA-GARDEN : IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO
23.00 FILM-Commedia DONNE, REGOLE… E TANTI GUAI!
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.40 TEMPESTA D’AMORE
10.50 BEAUTIFUL
11.10 UNA VITA Telenovela
12.15 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
12.40 UOMINI E DONNE Talk con Maria De Filippi
14.10 AMICI Talent
14.45 LETRE ROSE DI ÈVA
16.50 HART OF DIXIE
18.40 GRANDE FRATELLO VIP
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE
21.10 FILM-Fantastico TWILIGHT
23.30 LEGACIES
Programmi Tv su Cine 34
6.00 FILM-Poliziesco MILANO VIOLENTA
7.15 FILM-Commedia 4 CAPORALI E MEZZO E UN COLONNELLO TUTTO D’UN PEZZO
9.05 FILM-Awentura I TRE CENTURIONI
11.00 FILM-Dramm. MALÈNA
13.10 FILM-Commedia OCCHIO ALLA PERESTROJ-KA
15.00 FILM-Commedia I LAUREATI
16.50 FILM-Commedia FERIE D’AGOSTO
19.00 FILM-Commedia AL con Luisa Corna
21.00 FILM-Commedia BELLI DI PAPÀ
23.00 FILM-Commedia IL GAUCHO
Programmi Tv su Rai Storia
14.20 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE
15.00 ’14-’18 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.
16.00 L’ITALIA VISTA DAL CIELO
17.00 a.C.d.C.
17.50 MAESTRI
18.30 a.C.d.C.
19.35 VIVA LA STORIA
20.00 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE
21.10 ITALIANI
22.10 STORIE DELLA TV
23.10 a.C.d.C. Documenti
Programmi Tv su Rai Sport
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
11.00 G.P. DI FRANCIA Motocross MXGP Gara 2
12.00 COPPA AGOSTONI
13.30 68* RALLY DI SANREMO
14.30 94° DERBY ITALIANO DI TROTTO
15.00 GIRO DEL VENETO
17.00 PERLE DI SPORT Doc.
18.30 TG SPORT
18.50 CAMPIONATO ITALIANO SPRINT Triathlon 2021
19.35 COPPA DEL MONDO
20.05 PERLE DI SPORT Doc.
20.30 SERIE C
22.40 CAMP. IT. G.T. MUGELLO
Programmi Tv su DMAX
6.00 MOUNTAIN MOSTERS
6.55 IL BOSS DEL PARANORMAL
8.55 LA FEBBRE DELL’ORO
11.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
13.55 BANCO DEI PUGNI
15.50 LUPI DI MARE
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDI E CRUDI XL
21.25 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
23.15 MICROMOSTRI CON BARASCURA
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR GOLD Motori
10.10 RELIC HUNTER
12.20 LAW & ORDER – UNITÀ VITTIME SPECIALI
15.20 RELIC HUNTER Telefilm
19.00 LAW & ORDER – UNITÀ VITTIME SPECIALI
21.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Telefilm
1.30 TOP GEAR GOLD Motori
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
8.05 DUE UOMINI E MEZZO
10.45 MODERN FAMILY Telefilm
12.35 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom
15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO
16.30 DRAGON BALL SUPER Ca.
18.00 MODERN FAMILY Telefilm
19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FIRE FORCE Cartoni
23.40 FILM-Orrore L. A. ZOMBIE: L’ULTIMA APOCALISSE (Usa 2014)
1.30 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!…
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