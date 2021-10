Programmi Tv stasera mercoledì 13 Ottobre 2021: Film in live Tv e Talk Show programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TC1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE show show

20.30SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 FILM-Commedia TUTTA UN’ALTRA VITA (Italia 19)

23.25 PORTA A PORTA Attualità con Bruno Vespa

Programmi Tv su Raio 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADI02 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO

23.20 RESTART

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE

13.15 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LE0NARD0/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 MAESTRI

16.00 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 CHI L’HA VISTO? con Federica Sciarelli

24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FINALMENTE SOLI

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA-MATTINA

6.55 STASERA ITALIA Attualità

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO

16.30 FILM-Commedia IL PRINCIPE E LA BALLERINA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 ZONA BIANCA con Giuseppe Brindisi

0.40 FILM-Commedia QUANDO LE DONNE SI CHIAMAVANO MADONNE

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MATTINA

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE Talk show

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico

21.20 LUCE DEI TUOI OCCHI

Programmi Tv su Italia 1

6.40 I PUFFI Cartoni/ 7.10 POLLYANNA Cartoni

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni

8.10 HEIDI Cartoni

8.35 DR. HOUSE Telefilm

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP Reality

13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 ISIMPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 MOMI3

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS Sitcom (21 st., ep.8)

18.05 GRANDE FRATELLO VIP Reality

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 HONOLULU Comedy show

Programmi Tv su La 7

6.00 OROSCOPO – TRAFFICO

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNAL/

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA A

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità

16.40 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

20.35 OTTO E MEZZO Attualità

21.15 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

1.50 LIKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV-UNA SERATA SPECIALE

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 … 4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI -4 HOTEL

14.00 FILM TV-Dramm. UNA PERICOLOSA OSSESSIONE

15.45 FILM-Commedia ASSAGGIO D’AMORE

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 …4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PI Ano RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 X FACTOR – BOOTCAMP

Programmi Tv su Nove

6.15 DELITTI DI FAMIGLIA

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 HO VISSUTO CON UN KILLER Documenti

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 DELITTO (IM)PERFETTO

17.35 STORIE CRIMINALI -1 SEGRETI OSCURI DEL MISSISSIPPI Documenti

19.20 CASH (3RTRASH -CHI OFFRE DI PIÙ? Quiz con Paolo Conticini

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 ACCORDI & DISACCORDI

23.00 FRATELLI DI CROZZA Varietà

0.30 HIGHWAYSECURITYSPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 COVERT AFFAIRS

7.15 SOUTHLAND

8.45 CHUCK

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 ISIMPSON

12.15 ARROW

14.00 SOUTHLAND

15.35 CHUCK

17.20 ARROW

19.20 I SIMPSON

20.05 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Azione CONTRACTTOKILL

23.10 FILM-Fantastico SUCKER PUNCH (Usa/Cana da ’11) con Emily Browning

Programmi Tv su Rai 4

7.45 SENZA TRACCIA

9.15 RANSOM

10.45 MACGYVER

12.15 DELITTI IN PARADISO

14.25 PRIVATE EYES

16.05 CHARLIE’SANGELS

17.55 MACGYVER

19.25 RANSOM Telefilm

20.55 JUSTFORLAUGHS Attualità

21.20 OBIETTIVO MONDO

21.25 FILM-Dramm. ARCTIC

23.05 FILM-Doc. ARCTIC DRIFT

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 CUCINA DI SONIA Cucina

8.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

13.15 CUCINA DI SONIA Cucina

13.45 GREY’S ANATOMY (12* st.)

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN

20.15 I MENÙ DI BENEDETTA

21.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 FILM-Comm. TOOTSIE

23.40 FILM-Dramm. GENTE COMUNE (Usa ’80)

Programmi Tv su Cielo

10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality

11.45 PILLOLA TG Attualità

12.00 BROTHER VS BROTHER

13.00 BUYING AND SELLING

14.00 MASTERCHEF ITALIA

16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality

17.15 BUYING AND SELLING

18.00 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.30 FILMTV-DARK STORM – ERUPTION

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.10 DI BUON MATTINO

9.15 UDIENZA GENERALE

10.15 DI BUON MATTINO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.20 L’ORA SOLARE Talk show con Paola Saluzzi

13.20 STELLINA Telenovela

15.00 LA CORONONA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 SIAMO NOI Attualità

16.00 STELLINA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 IN CAMMINO Talk show

20.00 ROSARIO/TG 2000

20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO

21.40 LE PIETRE PARLANO Doc.

23.05 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)

Programmi Tv su Focus

10.00 I MISTERI DEI GIGANTI Doc.

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 MALIKA: LA GRANDE PREDATRICE Documenti

14.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.

15.00 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti

16.00 ANTICO EGITTO «I Misteri di Saqqara» Documenti

17.00 NAVI DA GUERRA-COMBAT SHIPS Documenti

18.00 MEGA-COSTRUZIONI «Meraviglia: il gigante dei mari»

19.00 NORD AMERICA Al RAGGI X: VITA Documenti

20.15 COSE DI QUESTO MONDO «Re Artù» Documenti

21.15 BIG CAT COUNTRY Doc.

23.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Iris

7.20 RENECADE

8.05 WALKER TEXAS RANGER

8.55 FILM-Dramm. IL PADRINO

12.45 FILM-Western PAT GARRETT E BILLY THE KID

15.10 FILM-Western UNA STORIA DEL WEST

16.55 FILM-Commedia BIGFOOT E I SUOI AMICI

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM- L’ULTIMO SAMURAI

23.55 FILM- CUORE SELVAGGIO

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

7.20 PADRE BROWN

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

15.30 PADRE BROWN

17.15 LA CASA NELLA PRATERIA

21.10 FILM TV-Giallo I MISTERI DI AURORA TEA-GARDEN : IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO

23.00 FILM-Commedia DONNE, REGOLE… E TANTI GUAI!

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

9.40 TEMPESTA D’AMORE

10.50 BEAUTIFUL

11.10 UNA VITA Telenovela

12.15 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)

12.40 UOMINI E DONNE Talk con Maria De Filippi

14.10 AMICI Talent

14.45 LETRE ROSE DI ÈVA

16.50 HART OF DIXIE

18.40 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE

21.10 FILM-Fantastico TWILIGHT

23.30 LEGACIES

Programmi Tv su Cine 34

6.00 FILM-Poliziesco MILANO VIOLENTA

7.15 FILM-Commedia 4 CAPORALI E MEZZO E UN COLONNELLO TUTTO D’UN PEZZO

9.05 FILM-Awentura I TRE CENTURIONI

11.00 FILM-Dramm. MALÈNA

13.10 FILM-Commedia OCCHIO ALLA PERESTROJ-KA

15.00 FILM-Commedia I LAUREATI

16.50 FILM-Commedia FERIE D’AGOSTO

19.00 FILM-Commedia AL con Luisa Corna

21.00 FILM-Commedia BELLI DI PAPÀ

23.00 FILM-Commedia IL GAUCHO

Programmi Tv su Rai Storia

14.20 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

15.00 ’14-’18 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.

16.00 L’ITALIA VISTA DAL CIELO

17.00 a.C.d.C.

17.50 MAESTRI

18.30 a.C.d.C.

19.35 VIVA LA STORIA

20.00 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 LE STORIE DI PASSATO E PRESENTE

21.10 ITALIANI

22.10 STORIE DELLA TV

23.10 a.C.d.C. Documenti

Programmi Tv su Rai Sport

8.00 PERLE DI SPORT Doc.

11.00 G.P. DI FRANCIA Motocross MXGP Gara 2

12.00 COPPA AGOSTONI

13.30 68* RALLY DI SANREMO

14.30 94° DERBY ITALIANO DI TROTTO

15.00 GIRO DEL VENETO

17.00 PERLE DI SPORT Doc.

18.30 TG SPORT

18.50 CAMPIONATO ITALIANO SPRINT Triathlon 2021

19.35 COPPA DEL MONDO

20.05 PERLE DI SPORT Doc.

20.30 SERIE C

22.40 CAMP. IT. G.T. MUGELLO

Programmi Tv su DMAX

6.00 MOUNTAIN MOSTERS

6.55 IL BOSS DEL PARANORMAL

8.55 LA FEBBRE DELL’ORO

11.55 A CACCIA DI TESORI Doc.

13.55 BANCO DEI PUGNI

15.50 LUPI DI MARE

17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

19.30 NUDI E CRUDI XL

21.25 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

23.15 MICROMOSTRI CON BARASCURA

Programmi Tv su Spike

6.10 TOP GEAR GOLD Motori

10.10 RELIC HUNTER

12.20 LAW & ORDER – UNITÀ VITTIME SPECIALI

15.20 RELIC HUNTER Telefilm

19.00 LAW & ORDER – UNITÀ VITTIME SPECIALI

21.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Telefilm

1.30 TOP GEAR GOLD Motori

Programmi Tv su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

8.05 DUE UOMINI E MEZZO

10.45 MODERN FAMILY Telefilm

12.35 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom

15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO

16.30 DRAGON BALL SUPER Ca.

18.00 MODERN FAMILY Telefilm

19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FIRE FORCE Cartoni

23.40 FILM-Orrore L. A. ZOMBIE: L’ULTIMA APOCALISSE (Usa 2014)

1.30 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!…