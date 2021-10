Programmi Tv stasera mercoledì 6 Ottobre 2021: Film in live Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00TG1 TELEGIORNALE show

20.30 CALCIO, NATIONS LEAGUE: ITALIA-SPAGNA

23.00 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND Telefilm

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR Telefilm (2g st.)

18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: NEW ORLEANS

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO

23.30 VITALIA – ALLE ORIGINI DELLA FESTA

Programmi Tv su Rai Tre

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE Talk

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI

15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ^MAESTRI c

16.00 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.20 CHE SUCC3DE?

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 CHI L’HA VISTO?

24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

7.45 HAZZARD

9.45 THE CLOSER

10.50 DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm

16.30 FILM-Commedia NON MANGIATE LE MARGHERITE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 ZONA BIANCA

0.35 FILM-Drammatico L’INGANNO

Programmi Tv su Canale 5

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE Talk show

16.10 AMICI Talent con Lorella Cuccarini

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico

21.20 FILM-Drammatico LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA

Programmi Tv su Italia 1

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO Telegiornale

13.00 GRANDE FRATELLO VIP ReaIity

13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo

14.05 ISIMPSON Cartoni

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON

16.20 M0M1- Tv Sitcom

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS Telefilm

21.20 HONOLULU

0.15 BEFORE PINTUS

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA

16.40 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

20.00 TG LA 7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV-UN DOLCE AUTUNNO

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM TV- IL LATO OSCURO DELLE CHEERLEADER

15.45 FILMTV UN’ESCURSIONE D’AMORE

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 X FACTOR 2021 – AUDIZIONI

23.45 FI LM-NON È UN’ALTRA STUPIDA COMMEDIA AMERICANA

Programmi Tv su Nove

6.15 DELITTI DI FAMIGLIA Doc.

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 DELITTI IN COPERTINA

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 DELITTO (IM)PERFETTO

17.35 STORIE CRIMINALI-IL FUOCO DELLA VENDETTA Doc.

19.20 CASH OR TRASH-CHI OFFRE DI PIÙ

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 ACCORDI b DISACCORDI

23.00OLTRE LA VITTORIA

0.10 Al RPORT SECURITY: EUROPA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 CONTAINMENT

7.15 SOUTHLAND

8.45 CHUCK

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 I SIMPSON Cartoni

12.15 ARROW

14.00 SOUTHLAND

15.35 CHUCK

17.20 ARROW

19.20 I SIMPSON Cartoni

20.05 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Thriller DELITTI INQUIETANTI

23.05 FILM-Fantastico TRANSFORMERS

Programmi Tv su Rai 4

6.10 COLD CASE Telefilm

6.50 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO Telefilm7.45 SENZA TRACCIA

9.20 WISD0M OF THE CROWD -NELLA RETE DEL CRIMINE

10.50 COLD CASE

13.20 CRIMINAL MINDS

14.05 INTHEDARK

15.40 CHARLIE’S ANGELS

17.30 SENZA TRACCIA

19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 FILM-Dramm. HANNA

23.15 FILM-Thriller DOPPIO SOSPETTO

Programmi Tv su La 7 D

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm

9.40 ELISABETTA II Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

13.05 LA CUCINA DI SONIA Cucina

13.45 GREY’S ANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

20.10 I MENÙ DI BENEDETTA

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 FILM-Comm. TOOTSIE

23.30 FILM-Commedia LADY HENDERSON PRESENTA

Programmi Tv su Cielo

7.00 CASE IN RENDITA Doc.

8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Reality

10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality

11.45 PILLOLA TG

12.00 PROPERTY BROTHERS AT HOME Reality

13.00 BUYING AND SELLING 14.00 MASTERCHEF ITALIA

16.15 FRATELLI IN AFFARI

17.15 BUYING AND SELLING

18.15 LOVE IT OR UST IT-PRENDE-

RE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.30 FILMTV-IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO

23.15 FILM-Commedia LA NIPOTE

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

7.30 DI BUON MATTINO

9.15 UDIENZA GENERALE

10.15 DI BUON MATTINO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.20 L’ORA SOLARE Talk show

13.20 STELLINA Telenovela

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 SIAMO NOI

16.00 STELLINA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO

21.40 LE PIETRE PARLANO Doc.

23.00 LA COMPIETA

23.20 ROSARIO da Pompei

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)

Programmi Tv su Focus

10.00 ADAMELLO: IL LIBRO DI GHIACCIO Documenti

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI

14.00 ATTENBOROUGH E LA GRANDE BARRIERA Doc.

15.00 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti

17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

18.00 INSIDE THE TUBE: COME È FATTA LA PIÙ GRANDE METROPOLITANA DEL MONDO

19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO!

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 BIG CAT COUNTRY Doc.

23.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Programmi Tv su Iris

6.20 WALKER TEXAS RANGER

7.10 FILM-Commedia SOTTOZERO

8.55 FILM-Dramm. 12 ANNI SCHIAVO

11.35 FILM-Storico L’ULTIMO INQUISITORE

14.35 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO

16.55 FILM-Commedia TUTTO IN UNA NOTTE

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Biografico STEVE JOBS

23.20 FILM-Biografico JOBS

Programmi Tv su Rai Movie

10.10 FILM-Commedia CARA SPOSA

12.00 FILM-Awentura SANSONE E IL TESORO DEGLI INCAS

13.55 FILM-Guerra I LUNGHI GIORNI DELLE AQUILE

16.20 FILM-Western LA STRADA PER FORT ALAMO

17.45 FILM-Mitologico LA BATTAGLIA DI MARATONA

19.20 FILM-Commedia PANE, AMORE E GELOSIA

21.10 FILM-Commedia LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’A

22.50 MOVIE MAG Attualità

23.15 FILM-Dramm. 7 MINUTI

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO-MISTERITRALEMON-TAGNE

7.20 PADRE BR0WN

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

15.30 PADRE BR0WN T

17.15 LA CASA NELLA PRATERIA

21.10 FILM TV-Giallo I MISTERI DI AURORA TEA-GARDEN: SCOMPARSI NEL NULLA

23.00 FILM-Commedia ONLYYOU-AMOREAPRIMA VISTA

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE

7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

9.40 TEMPESTA D’AMORE

10.50 BEAUTIFUL

11.10 UNA VITA Telenovela

12.15 GRANDE FRATELLO VIP

12.40 UOMINI E DONNE Talk

14.10 AMICI Talent

14.45 SOLO PER AMORE

16.45 HART OF DIXIE

18.30 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 RICCI & CAPRICCI

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE Talk

21.10 FILM-Commedia UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO (Usa ’03)

23.15 UOMINI E DONNE Talk 0.45 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Programmi Tv su Cine 34

6.15 FILM-Fantastico OCCHIOPINOCCHIO

9.10 FILM-Dramm. LA SCONOSCIUTA

11.40 FILM-Commedia ARRIVEDERCI E GRAZIE

13.35 FILM-Commedia IL BARBIERE DI RIO

15.55 FILM-Commedia FACCIO UN SALTO ALL’AVANA

17.45 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO

21.00 FILM-Commedia AMARSI UN PO’…

22.55 FILM-Comm. I MOSTRI

Programmi Tv su Rai Storia

14.00 IL GIORNO E LA STORIA

14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.

15.00 ’14-Ì8 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.

16.00 L’ITALIA VISTA DAL CIELO

17.00 a.C.d.C.

17.50 MAESTRI

18.30 a.C.d.C.

19.35 CRONACHE DALL’IMPERO

20.00 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 ITALIANI – DONNE SCIENZIATE TRA

23.10 a.C.d.C. Documenti

Programmi Tv su Rai Sport

6.30 TG SPORT

8.00 PERLE DI SPORT Doc.

10.10 MXGP GERMANIA Moto cross Gara 1; Gara 2 (11.10)

12.10 PERLE DI SPORT Doc.

12.40 SUPERCOPPA IT.

15.00 MILANO-TORINO

17.20 PERLE DI SPORT Doc.

17.50 GRAN PREMIO LOTTERIA DI AGNANO

18.30 TG SPORT

18.50 CAMPIONATI ITALIANI

19.30 DIRETTA AZZURRA Sport

20.00CAMPIONATI ITALIANI

20.50 MILANO -TORINO Ciclismo

22.50 PERLE DI SPORT Doc.

23.00 NATIONS LEAGUE ITALIA-SPAGNA POST-PARTITA

Programmi Tv su DMAX

6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES Doc.

7.55 LA FEBBRE DELL’ORO

10.55 VADO A VIVERE NEL NULLA

13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I

MARI Documenti

17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

19.30 NUDI E CRUDI XL

21.25 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

23.15 RIVER MONSTERS Doc.

1.05 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE Documenti

Programmi Tv su Spike

6.55 TOP GEAR Motori

12.20 CRIMINAL INTENT

14.20 MERLIN

16.10 RELIC HUNTER

18.00 MERLIN

20.40 LAW & ORDER – UNITÀ SPECIALE

21.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA

23.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA

1.30 TOP GEAR Motori

Programmi Tv su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

8.10 DUE UOMINI E MEZZO

10.45 MODERN FAMILY

12.35 DUE UOMINI E MEZZO

15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO

16.30 DRAGON BALL SUPER Car-

18.00 MODERN FAMILY Sitcom

19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FIREFORCE

23.45 FILM-Orrore FINALDESTINATION 5 (Usa ’11) con Nicholas D’Agosto

1.15 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!

Programmi Tv su Rai 5

10.00 DON PASQUALE

12.00 SAVE THE DATE

12.35 CIVILISATIONS, L’ARTE NEL TEMPO

13.30 RITORNO ALLA NATURA

14.00 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

16.00 I FRATELLI KARAMAZO

17.20 MUTI PROVA LA SETTIMA DI BEETHOVEN

19.05 PIANO PIANISSIMO Doc.

19.25 DISCOVERING LUISBUNUEL

20.20 CIVILISATIONS, CARTE NEL TEMPO

21.15 IN SCENA

22.15 IL BARBIERE DI SIVIGLIA

0.45 FRANCESCO GUCCINI. LA MIA THULE

Programmi Tv su Rai Premium

7.05 UN POSTO AL SOLE Soap

7.30 TUTTI PAZZI PER AMORE 3

9.40 CAPRI Fiction

11.40 INCANTESIMO 5 Soap

13.35 LA DAMA VELATA

15.30 FILM TV-Western LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE – GIALLO NELLA VALLE

17.10 NON DIRLO AL MIO CAPO

19.25 PROVACI ANCORA PROF 6

21.20 TALE E QUALE SHOW

23.55 FINO ALL’ULTIMO BATTITO Fiction con Marco Bocci

1.55 NEBBIA IN VAL PADANA

Programmi Tv su Real Time

6.00 PIEDI AL LIMITE

6.55 ER: STORIE INCREDIBILI

9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA

12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI

14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI

15.40 CAKE STAR -PASTICCERIE IN SFIDA

18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI

19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.25 BEAUTY BUS Reality

23.15 DR.PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHI ACCI ABRU FOLI

Programmi Tv su Giallo

6.00 DISAPPEARED Documenti

7.00 NIGHTMARE NEXT DOOR

8.50 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE

11.00 ELEMENTARY Telefilm

13.00 L’ISPETTORE BARNABY

15.00 I MISTERI DI MURDOCH

17.00 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE »

19.10 ELEMENTARY

21.10 UNFORGETTABLE

23.10 BALTHAZAR

Programmi Tv su Top Crime

6.55 DISTRETTO DI POLIZIA 8

8.40 MAJOR CRIMES

10.25 DETECTIVE MONK

12.15 CHICAGO P.D.

14.00 COLOMBO T

15.50 DETECTIVE M0NK Telefilm

17.35 MAJOR CRIMES

19.20 COLOMBO

21.10 ALL RISE

22.55 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE T