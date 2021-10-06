Programmi Tv stasera mercoledì 6 Ottobre 2021: Film in live Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.10 UNOMATTINA-
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 L’EREDITÀ
20.00TG1 TELEGIORNALE show
20.30 CALCIO, NATIONS LEAGUE: ITALIA-SPAGNA
23.00 PORTA A PORTA
Programmi Tv su Rai 2
6.00 DETTO FATTO
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’S ANGELS
7.45 HEARTLAND Telefilm
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA
10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR Telefilm (2g st.)
18.00 TG PARLAMENTO /18.10 TG2 L.I.S.
18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: NEW ORLEANS
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 L’ISPETTORE COLIANDRO
23.30 VITALIA – ALLE ORIGINI DELLA FESTA
Programmi Tv su Rai Tre
7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE/12.25 TG3 FUORI TG
12.45 QUANTE STORIE Talk
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE
14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR AFFARI
15.15 TG3 LIS/15.20 RAI PARLAMENTO
15.25 ^MAESTRI c
16.00 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.20 CHE SUCC3DE?
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CHI L’HA VISTO?
24.00TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
7.45 HAZZARD
9.45 THE CLOSER
10.50 DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm
16.30 FILM-Commedia NON MANGIATE LE MARGHERITE
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 ZONA BIANCA
0.35 FILM-Drammatico L’INGANNO
Programmi Tv su Canale 5
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE Talk show
16.10 AMICI Talent con Lorella Cuccarini
16.40 GRANDE FRATELLO VIP
16.50 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico
21.20 FILM-Drammatico LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
Programmi Tv su Italia 1
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO Telegiornale
13.00 GRANDE FRATELLO VIP ReaIity
13.15 SPORT MEDIASET Tg sportivo
14.05 ISIMPSON Cartoni
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 YOUNG SHELDON
16.20 M0M1- Tv Sitcom
17.15 SUPERSTORE
17.45 FRIENDS
18.05 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS Telefilm
21.20 HONOLULU
0.15 BEFORE PINTUS
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA
16.40 TAGA DOC
18.00 GHOST WHISPERER
20.00 TG LA 7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
Programmi Tv su Tv 8
10.00 FILM TV-UN DOLCE AUTUNNO
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM TV- IL LATO OSCURO DELLE CHEERLEADER
15.45 FILMTV UN’ESCURSIONE D’AMORE
17.30 VITE DA COPERTINA Doc.
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.30 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show
21.30 X FACTOR 2021 – AUDIZIONI
23.45 FI LM-NON È UN’ALTRA STUPIDA COMMEDIA AMERICANA
Programmi Tv su Nove
6.15 DELITTI DI FAMIGLIA Doc.
7.15 ALTA INFEDELTÀ
9.45 DELITTI IN COPERTINA
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 DELITTO (IM)PERFETTO
17.35 STORIE CRIMINALI-IL FUOCO DELLA VENDETTA Doc.
19.20 CASH OR TRASH-CHI OFFRE DI PIÙ
20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi
21.25 ACCORDI b DISACCORDI
23.00OLTRE LA VITTORIA
0.10 Al RPORT SECURITY: EUROPA
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 CONTAINMENT
7.15 SOUTHLAND
8.45 CHUCK
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 I SIMPSON Cartoni
12.15 ARROW
14.00 SOUTHLAND
15.35 CHUCK
17.20 ARROW
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.05 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Thriller DELITTI INQUIETANTI
23.05 FILM-Fantastico TRANSFORMERS
Programmi Tv su Rai 4
6.10 COLD CASE Telefilm
6.50 LASTCOP-L’ULTIMO SBIRRO Telefilm7.45 SENZA TRACCIA
9.20 WISD0M OF THE CROWD -NELLA RETE DEL CRIMINE
10.50 COLD CASE
13.20 CRIMINAL MINDS
14.05 INTHEDARK
15.40 CHARLIE’S ANGELS
17.30 SENZA TRACCIA
19.00 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Dramm. HANNA
23.15 FILM-Thriller DOPPIO SOSPETTO
Programmi Tv su La 7 D
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm
9.40 ELISABETTA II Doc.
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
13.05 LA CUCINA DI SONIA Cucina
13.45 GREY’S ANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 FILM-Comm. TOOTSIE
23.30 FILM-Commedia LADY HENDERSON PRESENTA
Programmi Tv su Cielo
7.00 CASE IN RENDITA Doc.
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA Reality
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Reality
11.45 PILLOLA TG
12.00 PROPERTY BROTHERS AT HOME Reality
13.00 BUYING AND SELLING 14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 FRATELLI IN AFFARI
17.15 BUYING AND SELLING
18.15 LOVE IT OR UST IT-PRENDE-
RE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILMTV-IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO
23.15 FILM-Commedia LA NIPOTE
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
7.30 DI BUON MATTINO
9.15 UDIENZA GENERALE
10.15 DI BUON MATTINO
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.20 L’ORA SOLARE Talk show
13.20 STELLINA Telenovela
15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
15.15 SIAMO NOI
16.00 STELLINA Telenovela
17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000
20.50 ITALIA IN PREGHIERA – RECITA DEL ROSARIO
21.40 LE PIETRE PARLANO Doc.
23.00 LA COMPIETA
23.20 ROSARIO da Pompei
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
10.00 ADAMELLO: IL LIBRO DI GHIACCIO Documenti
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 AFRICA: PREDATORI LETALI
14.00 ATTENBOROUGH E LA GRANDE BARRIERA Doc.
15.00 CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA Documenti
17.00 AEREI DA COMBATTIMENTO
18.00 INSIDE THE TUBE: COME È FATTA LA PIÙ GRANDE METROPOLITANA DEL MONDO
19.00 LA TERRA DOPO L’UOMO!
20.15 COSE DI QUESTO MONDO
21.15 BIG CAT COUNTRY Doc.
23.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO
1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA
Programmi Tv su Iris
6.20 WALKER TEXAS RANGER
7.10 FILM-Commedia SOTTOZERO
8.55 FILM-Dramm. 12 ANNI SCHIAVO
11.35 FILM-Storico L’ULTIMO INQUISITORE
14.35 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO
16.55 FILM-Commedia TUTTO IN UNA NOTTE
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Biografico STEVE JOBS
23.20 FILM-Biografico JOBS
Programmi Tv su Rai Movie
10.10 FILM-Commedia CARA SPOSA
12.00 FILM-Awentura SANSONE E IL TESORO DEGLI INCAS
13.55 FILM-Guerra I LUNGHI GIORNI DELLE AQUILE
16.20 FILM-Western LA STRADA PER FORT ALAMO
17.45 FILM-Mitologico LA BATTAGLIA DI MARATONA
19.20 FILM-Commedia PANE, AMORE E GELOSIA
21.10 FILM-Commedia LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’A
22.50 MOVIE MAG Attualità
23.15 FILM-Dramm. 7 MINUTI
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO-MISTERITRALEMON-TAGNE
7.20 PADRE BR0WN
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BR0WN T
17.15 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM TV-Giallo I MISTERI DI AURORA TEA-GARDEN: SCOMPARSI NEL NULLA
23.00 FILM-Commedia ONLYYOU-AMOREAPRIMA VISTA
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.40 TEMPESTA D’AMORE
10.50 BEAUTIFUL
11.10 UNA VITA Telenovela
12.15 GRANDE FRATELLO VIP
12.40 UOMINI E DONNE Talk
14.10 AMICI Talent
14.45 SOLO PER AMORE
16.45 HART OF DIXIE
18.30 GRANDE FRATELLO VIP
19.00 RICCI & CAPRICCI
19.10 AMICI Talent
19.40 UOMINI E DONNE Talk
21.10 FILM-Commedia UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO (Usa ’03)
23.15 UOMINI E DONNE Talk 0.45 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
Programmi Tv su Cine 34
6.15 FILM-Fantastico OCCHIOPINOCCHIO
9.10 FILM-Dramm. LA SCONOSCIUTA
11.40 FILM-Commedia ARRIVEDERCI E GRAZIE
13.35 FILM-Commedia IL BARBIERE DI RIO
15.55 FILM-Commedia FACCIO UN SALTO ALL’AVANA
17.45 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO
21.00 FILM-Commedia AMARSI UN PO’…
22.55 FILM-Comm. I MOSTRI
Programmi Tv su Rai Storia
14.00 IL GIORNO E LA STORIA
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.
15.00 ’14-Ì8 LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO Doc.
16.00 L’ITALIA VISTA DAL CIELO
17.00 a.C.d.C.
17.50 MAESTRI
18.30 a.C.d.C.
19.35 CRONACHE DALL’IMPERO
20.00 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 ITALIANI – DONNE SCIENZIATE TRA
23.10 a.C.d.C. Documenti
Programmi Tv su Rai Sport
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
10.10 MXGP GERMANIA Moto cross Gara 1; Gara 2 (11.10)
12.10 PERLE DI SPORT Doc.
12.40 SUPERCOPPA IT.
15.00 MILANO-TORINO
17.20 PERLE DI SPORT Doc.
17.50 GRAN PREMIO LOTTERIA DI AGNANO
18.30 TG SPORT
18.50 CAMPIONATI ITALIANI
19.30 DIRETTA AZZURRA Sport
20.00CAMPIONATI ITALIANI
20.50 MILANO -TORINO Ciclismo
22.50 PERLE DI SPORT Doc.
23.00 NATIONS LEAGUE ITALIA-SPAGNA POST-PARTITA
Programmi Tv su DMAX
6.00 AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES Doc.
7.55 LA FEBBRE DELL’ORO
10.55 VADO A VIVERE NEL NULLA
13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.
15.50 VENTIMILA CHELE SOTTO I
MARI Documenti
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDI E CRUDI XL
21.25 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
23.15 RIVER MONSTERS Doc.
1.05 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE Documenti
Programmi Tv su Spike
6.55 TOP GEAR Motori
12.20 CRIMINAL INTENT
14.20 MERLIN
16.10 RELIC HUNTER
18.00 MERLIN
20.40 LAW & ORDER – UNITÀ SPECIALE
21.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA
23.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA
1.30 TOP GEAR Motori
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
8.10 DUE UOMINI E MEZZO
10.45 MODERN FAMILY
12.35 DUE UOMINI E MEZZO
15.10 I CAVALIERI DELLO ZODIACO
16.30 DRAGON BALL SUPER Car-
18.00 MODERN FAMILY Sitcom
19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FIREFORCE
23.45 FILM-Orrore FINALDESTINATION 5 (Usa ’11) con Nicholas D’Agosto
1.15 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!
Programmi Tv su Rai 5
10.00 DON PASQUALE
12.00 SAVE THE DATE
12.35 CIVILISATIONS, L’ARTE NEL TEMPO
13.30 RITORNO ALLA NATURA
14.00 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI
16.00 I FRATELLI KARAMAZO
17.20 MUTI PROVA LA SETTIMA DI BEETHOVEN
19.05 PIANO PIANISSIMO Doc.
19.25 DISCOVERING LUISBUNUEL
20.20 CIVILISATIONS, CARTE NEL TEMPO
21.15 IN SCENA
22.15 IL BARBIERE DI SIVIGLIA
0.45 FRANCESCO GUCCINI. LA MIA THULE
Programmi Tv su Rai Premium
7.05 UN POSTO AL SOLE Soap
7.30 TUTTI PAZZI PER AMORE 3
9.40 CAPRI Fiction
11.40 INCANTESIMO 5 Soap
13.35 LA DAMA VELATA
15.30 FILM TV-Western LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE – GIALLO NELLA VALLE
17.10 NON DIRLO AL MIO CAPO
19.25 PROVACI ANCORA PROF 6
21.20 TALE E QUALE SHOW
23.55 FINO ALL’ULTIMO BATTITO Fiction con Marco Bocci
1.55 NEBBIA IN VAL PADANA
Programmi Tv su Real Time
6.00 PIEDI AL LIMITE
6.55 ER: STORIE INCREDIBILI
9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA
12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI
15.40 CAKE STAR -PASTICCERIE IN SFIDA
18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
19.25 CORTESIE PER GLI OSPITI
21.25 BEAUTY BUS Reality
23.15 DR.PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHI ACCI ABRU FOLI
Programmi Tv su Giallo
6.00 DISAPPEARED Documenti
7.00 NIGHTMARE NEXT DOOR
8.50 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
11.00 ELEMENTARY Telefilm
13.00 L’ISPETTORE BARNABY
15.00 I MISTERI DI MURDOCH
17.00 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE »
19.10 ELEMENTARY
21.10 UNFORGETTABLE
23.10 BALTHAZAR
Programmi Tv su Top Crime
6.55 DISTRETTO DI POLIZIA 8
8.40 MAJOR CRIMES
10.25 DETECTIVE MONK
12.15 CHICAGO P.D.
14.00 COLOMBO T
15.50 DETECTIVE M0NK Telefilm
17.35 MAJOR CRIMES
19.20 COLOMBO
21.10 ALL RISE
22.55 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE T
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